نجح في الدفاع عن لقبه.. مراسم تتويج منتخب مصر لناشئات الاسكواش ببطولة العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 يوليو 2023 12:30 مساءً - نجح منتخب مصر، لناشئات الاسكواش، فى الدفاع عن لقبه بعد التتويج ببطولة العالم، للفرق التى أقيمت فى ملبورن الأسترالية، بعد الفوز فى المباراة النهائية على منتخب ماليزيا بنتيجة 2-0.

وجاءت نتائج المباراة كالتالي:

فوز زينة زين على سيفيترا كومار بنتيجة 3-1 خلال 27 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-, 11-5, 2-11, 11-0.

فوز أمينة عرفي على أيرا أزمان بتتيجة 3-0 في 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-8, 11-2 .

وتضم قائمة الفراعنة 4 لاعبات تحت قيادة أشرف حنفي مدرب المنتخب هن: أمينة عرفي، فيروز أبو الخير، زينة زين، نور مجاهد، تحت القيادة الفنية لأمنية عبد القوي وأشرف حنفي.

وكانت أمينة قد توجت ببطولة العالم بالمنافسات الفردية بعد الفوز على لاعبة ماليزيا في المباراة النهائية بثلاثة أشواط نظيفة لتحتفظ باللقب للعام الثاني على التوالي.

وحصدت مصر 5 ميداليات في المنافسات الفردية، حيث توجت أمينة عرفي باللقب والميدالية الذهبية، وحصد سلمان خليل الميدالية البرونزية، كما حصدت ملك خفاجي وفيروز أبو الخير ميداليتين برونزيتين بمنافسات السيدات، ويتصدر نجوم الفراعنة قائمة أكثر الدول تحقيقاً للقب بطولة العالم فى المنافسات الفردية برصيد 28 لقبا بواقع 14 لقبا للناشئين، و14 لقبا للناشئات، وذلك منذ انطلاق البطولة فى عام.