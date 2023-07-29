القوات البحرية تستقبل وفداً من متدربات الأكاديمية الوطنية للتدريب

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 يوليو 2023 03:29 مساءً - نظمت القوات البحرية زيارة لعدد من متدربات الأكاديمية الوطنية للتدريب ( الدفعة الثانية من البرنامج التدريبى للمصريات فى الخارج ) وذلك بقاعدة الأسكندرية البحرية ، فى إطار حرص القوات المسلحة على التواصل مع كافة المؤسسات الوطنية ونشر الوعى الثقافى بين أبناء المجتمع المصرى .

تضمنت الزيارة عرض تقديمى لنشأة وتطور القوات البحرية ودورها فى حماية المياه الإقليمية والمصالح الإقتصادية للدولة المصرية ، فضلاً عن تفقد عدد من الوحدات البحرية منها حاملة المروحيات " أنور السادات " والفرقاطة " العزيز " ويخت " المحروسة " ، حيث تم إستعراض الإمكانيات الحديثة والمتطورة التى شهدتها القوات البحرية خلال الفترة الماضية .

وأعرب الفريق / أشرف عطوة قائد القوات البحرية خلال كلمته عن تقديره لزيارة الأكاديمية الوطنية للتدريب لقيادة القوات البحرية ، مُشيراً إلى أهمية الأكاديمية ودورها البارز في تدريب وتأهيل الشباب وصقل مهاراتهم لخلق أجيال قادرة على تولى المسئولية وأداء دورهم فى بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر 2030 .

فيما أشارت المتدربات إلى عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة على إتاحة الفرصة لمشاهدة ما وصلت إليه القوات البحرية ، مشيدين بما شاهدوه من تطوير للقدرات والإمكانيات التكنولوجية طبقاً لأحدث المنظومات العالمية .