نتيجة الثانوية العامة 2023.. رابط الاستعلام عنها برقم الجلوس ومؤشرات النجاح

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 يوليو 2023 03:30 مساءً - بدأ العد التنازلي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 ، في مؤتمر صحفي يعقده وزير التربية والتعليم الفني، رضا حجازي، لتتزايد عمليات البحث من جانب أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة.





الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

يمكن للطالب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023، عبر الدخول على موقع "صوت الأمة " والتي أتاحت للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر الرابط من هنا ، وذلك بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2023.

ومن المتوقع أن تعلن نتيجة الثانوية العامة 2023 علي موقع "صوت الأمة" صباح غد الأحد ويمكن للطلاب الدخول من هنا برقم الجلوس للاستعلام عن النتيجة ومعرفة درجاتهم الكلية فى جميع المواد وحالتهم.





نسب النجاح في مواد الثانوية العامة كما يلي:

أعلن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نسبة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الأولى والتي بلغت 91.3%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 7.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

كما بلغت نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة في مادة الجيولوجيا نسبة النجاح بها 91.1%، وبلغت نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.

ونسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، بلغت 88.5%، والطلاب الحاصلين على 95% درجة فأكثر، بلغ 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان، ونسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، ونسبة الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

ونسبة النجاح في امتحان مادة الكيمياء وبلغت 88.9% ، نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ وبلغت 90.2% ونسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%.

كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء 91% و نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية 90%.

كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية 91% ونسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق التي بلغت 91.9%، مشيرا إلي أن عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.5% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 5.8% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

بينما نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 90.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.3% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.