السفير جمال بيومى: القمة الروسية الأفريقية إضافة لقمم عديدة خاطبت أفريقيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 يوليو 2023 04:27 مساءً - تحدث السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن أهمية القمة الروسية الأفريقية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدًا أن القمة تعتبر إضافة لقمم عديدة خاطبت أفريقيا. وأضاف بيومى، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن القارة الأفريقية تعتبر قوة تصويتية كبيرة، حيث تضم 51 دولة، وهى أكثر القارات افتقارًا للمال، والتمويل والتنمية.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن الأموال التى تخرج من أفريقيا باتجاه الدول المتقدمة أكثر مما يأتيها من هذه الدول، حيث تدفع أقساط ديونها وعوائدها، وتدفع تكلفة الواردات بأكثر مما تصدر أو تتلقى من استثمارات.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القمة الروسية الأفريقية تنعقد فى ظل ظروف غير طيبة حيث الحرب الدائرة فى أوكرانيا.