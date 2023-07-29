الصحة توجة رسالة هامة للمواطنين حول واقى الشمس

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 يوليو 2023 04:27 مساءً - قالت وزارة الصحة والسكان إنه ينصح باستخدام واقى الشمس في فصلى الصيف والشتاء بكميات ونوع مناسب وذلك لأن الأشعة فوق البنفسجية متواجدة فى الفصلين . وأوضحت الوزارة أنه يجب وضع واقى الشمس على البشرة فى الشتاء لحمايتها من أشعة الشمس، لأن الجميع يضع واقى الشمس في الفصول الدافئة، ولكن الأشعة الضارة لا تختفى في فصل الشتاء، وقد تكون ضارة أكثر عند تعرض الجلد في الأماكن العالية، وعند الانعكاس على الأسطح، لأنه قد يصيب انعكاس أشعة الشمس من ضوء الشمس فوق البنفسجية مما يعنى إصابة الشخص مرتين، مما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض هو فى غنى عنها، وقد تخترق الزجاج عند الجلوس فى السيارة، أو بالقرب من النافذة.

يمكن حماية البشرة بطرق مختلفة عن طريق ارتداء ملابس بأكمام طويلة وارتداء طبقات لحماية بالبشرة من أى اختراق.

وأهمية استخدام واقى الشمس فى الشتاء هو حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس ومنع التجاعيد، وللحصول على بشرة صافية وناعمة.