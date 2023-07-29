أهم الوصايا الطبية للوقاية من أضرار الموجات الحارة خلال فصل الصيف

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 يوليو 2023 04:28 مساءً - تتعرض مصر، خلال فصل الصيف، للعديد من الموجات الحارة، والتي زادت حدتها في السنوات الأخيرة، حيث وصلت درجات الحرارة إلى أكثر من 45 درجة، مما دفع هيئة الأرصاد الجوية إلى تحذير المواطنين من الخروج إلى الشوارع في أوقات معينة من اليوم.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض لموجة شديدة الحرارة نتيجة تأثرها بالقبة الحرارية، والاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، مشيرة إلى أن الاحتباس الحراري ناتج عن الأنشطة الخاصة بالانبعاثات الكربونية.

وذكرت الهيئة أنه اعتبارا من اليوم السبت ستشهد البلاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجة مئوية مع استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة.

ومن جانبهم حذر الأطباء من تأثيرات ارتفاع درجة حرارة الجو على الصحة العامة للمواطنين، مؤكدين أنها قد تؤدي إلى الوفاة والإصابة بسرطان الجلد والحساسية والإجهاد الحراري.

ويؤكد العديد من الأطباء، أن من أهم مخاطر ارتفاع درجة الحرارة، قد تؤدي إلى دخول المستشفى والوفاة والحساسية:

1- الاصابة بضربة شمس بسبب التعرض المباشر لها في طوال اليوم والتي ممكن أن تؤدي للوفاة.

2- اصابة الجلد ببعض الالتهابات ممكن ان تصل في النهاية إلى سرطان الجلد، لذلك يجب التحذير من التعرض إلى الموجة الحارة، وعدم الاستهانة بها.

3- الإنهاك والتشنج الحراري اللذين يصيبان العضلات ويؤديان لحدوث تقلصات.

4- الاصابة بالإجهاد الحراري الذي يؤدي للعرق الغزير وفقدان الجسم للسوائل، مما يؤثر على القلب وحدوث هبوط حاد والوفاة.

ويعتبر كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى السكر والضغط، والأطفال والعمال الذين يعملون تحت أشعة الشمس بصورة مباشرة، الأكثر تعرضا لمخاطر ارتفاع الحرارة.

وللوقاية من الموجة الحارة يجب اتباع العديد من الخطوات منها:

1- شرب كميات كبيرة من الماء والعصائر لمقاومة الجفاف.

2- تجنب الخروج في أوقات الذروة للشمس وهي من التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا.

3- ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة وذات الألوان الزاهية، حيث تمنح الراحة وتمنع الاحتفاظ بالحرارة في الجسم.

4- تناول وجبة فطور متوازنة تحتوي على كمية كافية من البروتين لمنع الشعور بالإرهاق والإجهاد.

5- الأشخاص الذين يمارسون الرياضة، يفضل ممارستها في أماكن مكيفة أو في الهواء الطلق في الصباح الباكر أو في المساء.