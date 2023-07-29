حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 يوليو 2023 06:29 مساءً - وصول وفد اتحاد المبدعين العرب صلالة لحضور ملتقى الاتحادات العربية بجامعة الدول العربية

في إطار انعقاد الدورة السابعة لملتقى الاتحادات العربية المتخصصة بجامعة الدول العربية، والذي تم إطلاقه في عام ٢٠١٧ تحت رعاية كريمة من معالي الأمين العام / أحمد أبو الغيط، وذلك في الفترة من ٢٩ يوليو وحتى ١ أغسطس ٢٠٢٣ بمدينة صلالة - سلطنة عمان، وصل اليوم إلى مدينة صلالة وفد اتحاد المبدعين العرب عضو ملتقى الاتحادات العربية بجامعة الدول العربية وعضو الأمم المتحدة برئاسة الإعلامي الدكتور / أحمد نور رئيس الاتحاد، والدكتور / جاسم الياقوت نائب رئيس الاتحاد، والدكتورة / نرمين سليم أمين عام وذلك لحضور الدورة السابعة لملتقى الاتحادات العربية بجامعة الدول العربية.



ويجدر الإشارة إلى أن الملتقى ينعقد كل عام تحت إشراف الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية السفير الدكتور / علي بن ابراهيم المالكي و الوزير المفوض/ محمد خير مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية.



تناقش الدورة السابعة من الملتقى العديد من البنود الهامة المطروحة على الساحة الدولية، ويتصدرها موضوع الاستخدام الأخلاقي لتطبيق الذكاء الاصطناعي، كما يشهد الملتقى حضور العديد من الاتحادات العربية أعضاء الملتقى بهدف تعزيز التعاون والتبادل الثقافي والفكري بين الاتحادات العربية وتفعيل منظومة العمل العربي المشترك لدفع عجلة التقدم والابتكار في المنطقة.

هذه الدورة التي يستضيفها الاتحاد العربي للإعلام السياحي برعاية صاحب السمو السيد/ مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار

وذلك بقاعة الحاجر بمنتجع روتانا صلالة بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والشخصيات المعنية بالتراث وصناعة السياحة وأصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة والمسؤولين في القطاعات المعنية بمختلف ارجاء الوطن العربي ورؤساء الاتحادات النوعية العربية التابعة لجامعة الدول العربية والتي تهدف للترويج للمقومات السياحية العربية.

ويحظى الملتقى بتغطية إعلامية تتمثل في حضور ١٢٠ إعلاميا وصحفيا وناشطا اجتماعيا يمثلون كبرى المؤسسات الإعلاميةفي الوطن العربي حيث سيشهد الملتقى تكريم شخصية التراث العربي لهذا العام وحفل أوسكار الإعلام السياحي العربي وتكريم الفائزين المبدعين من مختلف أرجاء الوطن العربي.

تجدر الإشارة إلى أن جلسات نقاشية وورش عمل تصاحب الملتقى يقدمها مجموعة من أصحاب المعالي والسعادة والأساتذة والشخصيات المعنية بقطاع التراث والسياحة والإعلام.