"تذكرتى" تتيح تذاكر حفل كارول سماحة وبهاء سلطان (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 يوليو 2023 08:24 مساءً - أعلن مهرجان العلمين الجديدة عن تنظيم حفل للنجمة اللبنانية كارول سماحة والنجم بهاء سلطان، يوم 10 أغسطس المقبل، وتم فتح حجز التذاكر عبر موقع تذكرتي.

وأعلن المهرجان خلال الفترة الماضية عن نتظيم العديد من الحفلات لنجوم ونجمات الغناء خلال الفترة المقبلة، حيث يحيى النجم أحمد سعد حفلاً عنائياً غداً الخميس 27 يوليو فيما أحيت كل من الفنانين اللبنانين نانسي عجرم وراغب علامة، حفلًا في المهرجان أمس الجمعة 28 من شهر يوليو الجاري.

وتقيم فرقة كاريوكي حفلًا في مهرجان العلمين الجديدة، يوم 3 من شهر سبتمبر المقبل، كما ستقيم الفنانة أنغام حفلًا بمهرجان العلمين الجديدة ولم يعلن بعد عن موعده، وكذلك إليسا وتامر عاشور.

ويقام المهرجان في الفترة من 13 يوليو وحتى 26 أغسطس، كما يستضيف المهرجان نحو مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي، ويضم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، بالإضافة إلى معارض وعروض ترفيهية مختلفة والعديد من الحفلات الغنائية لأبرز الفنانين من الوطن العربي والعالمي، بجانب مشاركة فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة في أحداث المهرجان الرياضية.