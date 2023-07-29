متحدث مجلس الوزراء: إعلان جدول قطع الكهرباء فى المدن والقرى الاثنين المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 يوليو 2023 10:28 مساءً -

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مؤسسات الدولة والمواطنين عليهم التكاتف من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء خلال الفترة الراهنة. وقال نادر سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه في العام الماضي لم يكن هناك أزمة في توفير كميات من الغاز لمحطات الكهرباء لعدم زيادة حجم الاستهلاك، بجانب عدم ارتفاع درجات الحرارة، موضحًا أن مصر صدرت 8.2 مليار دولار العام الماضي من الغاز. وأضاف نادر سعد، مساء اليوم السبت، أن هذا العام توقفنا عن تصدير الغاز للخارج، وتم تسجيل أكبر نسبة في استهلاك الكهرباء هذا الشهر بسبب درجات الحرارة.

وتابع: يوم الاثنين القادم سيتم إعلان جدول قطع الكهرباء في المدن والقرى، موضحًا أن الحكومة تلقت شكاوي من المواطنين تفيد انقطاع التيار الكهربائي بفترات طويلة في القرى عن نظيرتها في المدن.

وأوضح نادر سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن إعلان جدول انقطاع التيار الكهربائي في المدن والقرى نموذج للشفافية في مواجهة أزمة انقطاع التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أن تعطل الأعمال الفنية واردة مع ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًا أن توربينات الكهرباء تستهلك كميات أعلى من الغاز بسبب درجات الحرارة مقارنة بالصيف.

ولفت نادر سعد، إلى أن المناطق السياحية لا تدخل ضمن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، قائلًا: «ليس من المناسب قطع الكهرباء عن المناطق السياحية، لأنها مهمة لتوفير العملة الصعبة، لا نريد تصدير صورة سيئة عن مصر أمام السياح، السائح لا يمكنه تحمل انقطاع التيار الكهربائي ولكن المصريين يمكنهم تحمل انقطاع التيار لمدة ساعة أو ساعتين».

وأشار سعد، إلى أنه من المحتمل عودة التيارا لكهربائي للعمل بصورة الطبيعة بداية من الأسبوع الثالث من شهر سبتمر المقبل حال تحسن درجات الحرارة، وستعود الكهرباء للعمل بصورتها الطبيعية خلال الـ8 سنوات الماضية، موضحًا أن الدولة انفقت 355 مليار جنيه على قطاع الكهرباء منذ 2014 حتى الآن.