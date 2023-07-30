سويلم يعقد إجتماعاً لمتابعة حالة الرى بالمنطقة والحالة الفنية لمحطة ١ بحر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 يوليو 2023 10:27 صباحاً - ** وزارة الرى تناشد المواطنين بعدم إلقاء أى مخلفات فى المجارى المائية لتأثيرها السلبى على نوعية المياه ، والتسبب فى حدوث أعطال كثيرة ومتكررة فى محطات الرفع بمختلف المحافظات

** أعطال المحطات تؤثر سلبا على منظومتى الرى والصرف الزراعى بمناطق مختلفة

الدكتور سويلم يوجه بالآتى :

- تكثيف أعمال تطهير دليل المجرى المائى أمام النطاق الواقى للمحطة وداخل المحطة كإجراء عاجل لتحسين حالة الرى

- إحلال النطاق الواقى الحالي بنطاق واقى يعمل ميكانيكياً - كإجراء مستديم - لضمان التعامل الفعال مع المخلفات وحماية طلمبات الرفع بالمحطة

- تدقيق التصرفات الخارجة من المحطة ، وقياس الكفاءة الفعلية لطلمبات المحطة

- دراسة إمكانية زيادة قدرة رفع المحطة من خلال تركيب وحدة طوارئ إضافية بها لتحسين حالة الرى وحسم شكاوى المزارعين

إستجابة لشكاوي المزارعين بمنطقة بحر البقر بمحافظة الشرقية من نقص مياه الرى .. عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة حالة الرى بالمنطقة .

وإستعرض الدكتور سويلم الموقف المائى بزمام محطة (١) بحر البقر والحالة الفنية للمحطة ، وأسباب نقص المياه والناتجة عن إلقاء بعض الأهالى للمخلفات بالمجرى المائى وهو ما ينتج عنه حدوث أعطال بطلمبات الرفع حال دخول هذه المخلفات بها .

وقد وجه الدكتور سويلم بقيام مصلحة الرى بتكثيف أعمال تطهير دليل المجرى المائى أمام النطاق الواقى (شبك الإعشاب) ، وقيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتكثيف أعمال التطهير داخل المحطة (أمام وحدات الرفع) كإجراء عاجل لتحسين حالة الرى ، مع قيام مصلحة الرى – كإجراء مستديم - بإحلال النطاق الواقى الحالي أمام المحطة بنطاق واقى يعمل ميكانيكياً ، لضمان التعامل الفعال مع المخلفات وإزالتها بشكل فورى لحماية طلمبات الرفع بالمحطة من الأعطال الناتجة عن دخول هذه المخلفات داخل الطلمبات .

وأكد سيادته على إستمرار أجهزة مصلحة الرى ومصلحة الميكانيكا والكهرباء في متابعة أعمال التطهيرات بشكل مستديم ، وإستمرار تواجد الحفار القائم بتطهير النطاق الواقع أمام المحطة .

كما وجه سيادته بقيام الميكانيكا والكهرباء بتدقيق التصرفات الخارجة من المحطة وقياس الكفاءة الفعلية لطلمبات المحطة ، مع دراسة إمكانية زيادة قدرة رفع المحطة من خلال تركيب وحدة طوارئ إضافية بها لتحسين حالة الرى وحسم شكاوى المزارعين .

هذا وتناشد وزارة الموارد المائية والري كافة المواطنين بعدم إلقاء أى مخلفات فى المجارى المائية لما تتسبب فيه من تأثير سلبى على نوعية المياه ، والتسبب فى حدوث أعطال كثيرة ومتكررة فى محطات الرفع بمختلف المحافظات وهو ما يؤثر سلبا على قدرتها على رفع المياه من الترع والمصارف ، وبالتالى التأثير سلبا على حالة الرى والزراعات بمناطق مختلفة ، وأيضا التأثير سلبا على منظومة الصرف الزراعى والتسبب فى حدوث إزدحامات مائية بالمصارف قد ينتج عنها غرق للأراضى المحيطة بها .

تم عقد الاجتماع بحضور كل من السيد المهندس/ محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، والسيد الدكتور/ أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، والسيد الدكتور/ أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير ، والسيد المهندس/ طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة الشرقية ، والسيد المهندس/ مصطفى حافظ رئيس الإدارة المركزية للمحطات بمصلحة الميكانيكا والكهرباء ، والسيد المهندس/ محمد توفيق مدير عام رى الصالحية ، والسيد المهندس/ أشرف فريج بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الرى .