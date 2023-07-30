مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 يوليو 2023 10:28 صباحاً - اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، ذكرت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.