محمد الفيومي يطالب بإخضاع رؤساء المجالس المحلية للتدريب ويقترح إعادة تقسيم المحافظات إداريا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 يوليو 2023 04:28 مساءً - أوضج عضو مجلس النواب، محمد عطية الفيومي، أن الإدارة المحلية مقسمة إلى خمس مستويات أنواع القرية والحي والمدينة والمركز والمحافظة، لافتا إلى كثرتها فى بعض المحافظات، واقترح تقسييمهم الي مستويين قرية مركز محافظة أو مدينة وحي ومحافظة.

وأضاف خلال كلمته بجلنة المحليات فى الحوار الوطني، إلي ضرورة حل إشكاليات المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشدد على أنه لابد من حل المشكلة حتي لا يمكن منع مواطن من ممارسة حقوقه الدستورية وذلك من خلال مجلس أمناء منتخب، حتي يكون هناك تمثيل شعبي ورقابة شعبية وفقا للدستور؛ مطالبا بضرورة تدريب رؤساء المجالس المحلية على الحكم المحلي والإدارة المحلية.