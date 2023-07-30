الدكتور محمد عثمان: الإدارة المحلية وسيلة أساسية لقياس الرضا الشعبي عن الأداء الحكومي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 يوليو 2023 04:28 مساءً - أكد الدكتور محمد عثمان عضو مجلس إدارة جامعة بني سويف والخبير فى الإدارة المحلية، أن المحليات بمثابة مدرسة للديمقراطية، وذلك لارتباطها المباشر مع المواطن.

وأشار خلال كلمته بلجنة المحليات فى الحوار الوطني، إلى أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة اللذين بلغ عددهم قرابة 80 مواطن يتعاملوا مع المحليات، مؤكدا أن الإدارة المحلية تقرب الحكومة من القيادة الشعبية وتمكن المواطن من المشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم اليومية.

وأكد على وجود علاقة وثيقة بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإدارة المحلية، مطالبا بتشكيل لجنة مجموعة من الخبراء والمتخصصين بالإدارة المحلية من الجامعات ممن لديهم حصيلة قوية من المعلومات لتجميعها وتحليلها والخروج بنتائج لحل مشاكل المحليات .