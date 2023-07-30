تشكيل الأهلي أمام الداخلية فى كأس مصر.. كهربا وتاو والشحات يقودون الهجوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 يوليو 2023 06:30 مساءً - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته أمام الداخلية بعد قليل ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وعلي معلول في الدفاع، ومروان عطية وأليو ديانج وأفشة فى الوسط، وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا فى الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أحمد عبد القادر وكريستو ومصطفى شوبير وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ورأفت خليل ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 57 مباراة، فاز فى 41 لقاءً، وتعادل فى 11 مباراة، وتلقى 5 هزائم، وسجل لاعبوه 104 أهداف وتلقت شباكه 34 هدفا، وخرج بشباك نظيفة فى 36 مباراة، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر مرتين، وكأس مصر مرة ودوري أبطال أفريقيا مرة، والدورى المصرى مرة.

وقرر كولر إعادة العناصر الأساسية لفريق الأهلي في مباراة الليلة، واستقر على الدفع بعناصر الفريق المهمة، بعدما أبعدها عن مباراة المصري الأخيرة، ويعود لتشكيل الأهلي الليلة كل من محمد الشناوي وكهربا وعلي معلول ومحمد هاني وديانج ومروان عطية.