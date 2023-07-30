رضا سليم يصل القاهرة لتوقيع عقود انضمامه للأهلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 يوليو 2023 09:30 مساءً - وصل اليوم الأحد المغربي رضا سليم، لاعب الجيش الملكي المغربي والمنضم حديثا إلى الأهلي، من أجل الخضوع للكشف الطبي والتوقيع وإتمام إجراءات انتقاله إلى القلعة الحمراء، ليكون ثاني صفقات الأهلي في موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان سمير عدلي، مدير إدارة العلاقات الخارجية، في استقبال رضا سليم بمطار القاهرة، وحرص على اصطحابه إلى المكان المخصص للإقامة به خلال فترة تواجده بالقاهرة.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي الإجراءات الخاصة بصفقة انضمام المغربي رضا سليم، لاعب الجيش الملكي المغربي، إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف الأهلي فى الموسم المقبل.

وكان إتمام الصفقة متوقفاً على بعض التفاصيل الخاصة بالتعاقد، سواء راتب اللاعب أو طريقة سداد قيمة الصفقة التى تبلغ قيمتها 2 مليون و100 ألف دولار، قبل أن يتوصل كل الأطراف إلى اتفاق نهائي.

ومن المقرر أن يخضع رضا سليم للكشف الطبي صباح غد الإثنين فى أحد المستشفيات الخاصة، قبل أن يخضع اللاعب لجلسة تصوير من أجل تقديمه للجماهير الحمراء، ليكون الصفقة الثانية للأهلي بعد التعاقد مع إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي السابق.

وكشفت تقارير صحفية أن رضا سليم سيصل إلى القاهرة، الجمعة، ولكن موعد السفر تأخر بسبب عدم الاتفاق على بعض التفاصيل الخاصة بالعقد، قبل أن يتم حسم الصفقة بشكل نهائي لصالح الأهلي.