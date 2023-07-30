وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة ويوجه رسالة للطلاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 يوليو 2023 10:19 مساءً - اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة 2023، ووجه رسالة لطلاب الثانوية العامة قائلا: «أبنائي الطلاب والطالبات الأعزاء، أتوجه لكم بخالص التهنئة بمناسبة اعتماد نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022- 2023».

وتابع: «رسالتي لأبنائي الطلاب.. نتيجة الامتحانات هي بداية لمرحلة جديدة أتمنى من الله عز وجل أن يجعل لكم فيها مستقبلا مشرقا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم.. وأود أن أذكركم بأن النجاح في الحياة العمليه ليس مرتبطا بالمجموع في الثانوية العامة فاجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل».

وأضاف وزير التعليم: «رسالتي لأولياء الأمور.. ثقوا في أبنائكم وفروا لهم الحب والطمأنينة وادعموا اختياراتهم أيا كانت وساهموا في تطوير قدراتهم ومهدوا لهم السبل فصناعة النجاح والتفوق لا تتوقف عند النتائج فقط ولكن بامتلاك القدرات واستدامة تطويرها على أسس سليمة من التعلم والمعرفة».

وزير التعليم يشكر جميع العاملين بالوزارة

واستطرد: «أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم وزملائي المعلمين لما بذلوه من جهد ضخم خلال عام دراسي كامل».