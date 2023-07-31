”نتيجتك عندنا” الآن ظهور رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والإسم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 يوليو 2023 01:31 صباحاً - تمت الموافقة من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، والتي بلغت نسبة النجاح فيها ٧٨.٨٪. ويمكن للمستخدمين التحكم في الفيديو من خلال الخيارات المتاحة، مثل النسخ عنوان الفيديو، التشغيل والإيقاف، كما يمكن كتم وإلغاء كتم الصوت، ويمكن تقديم طلب بلاغ عن أي مشكلة وإخبارنا بذلك، ويمكن تغيير لغة الفيديو إذا تم توفيرها.

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والإسم في 3 دقائق [ ظهرت حالًا ]، تصدرت نتيجة الثانوية العامة 2023 قائمة الأكثر بحثًا عبر محركات البحث، حيث يبحث الطلاب والطالبات عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد إعلان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن اعتمادها.

نتيجة الثانوية العامة 2023.. اعتماد الوزير

وأعلن وزير التعليم الدكتور رضا حجازي، في رسالة تهنئة للطلاب والطالبات، عن اعتماد نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، مؤكدًا سعادته بالنتائج الجيدة التي حققها الطلاب والطالبات ومدى انضباطهم وجدارتهم في اجتياز الامتحانات.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

وتشكل نتيجة الثانوية العامة مفترقًا هامًا في حياة الطلاب والطالبات، حيث تحدد مساراتهم الدراسية والمهنية المستقبلية، وتشكل أحد أهم الأحداث التعليمية في السنة الدراسية.

وفيما يتعلق بمضمون رسالته، قال وزير التعليم الدكتور رضا حجازي: "أود أن أوجه رسالة لأبنائي الطلاب والطالبات، إن نتيجة الامتحانات هي بداية لمرحلة جديدة في حياتكم، وأتمنى من الله عز وجل أن يجعلها بداية لمستقبل مشرق يحقق أهدافكم وتطلعاتكم".

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

وأضاف الوزير: "أريد أن أذكركم بأن النجاح في الحياة العملية لا يتوقف على المجموع الذي حصلتم عليه في الثانوية العامة، فعليكم بالاجتهاد والتحصيل العلمي وتطوير المهارات والقدرات التي ستساعدكم في تحقيق أحلامكم ومواكبة التطورات العصرية التي تتطلب العلم والمعرفة وتطوير المهارات".

وفيما يتعلق برسالته لأولياء الأمور، قال المتحدث: "أود أن أوجه رسالة لأولياء الأمور، وهي أن يثقوا في أبنائهم ويوفروا لهم الحب والطمأنينة والدعم في اختياراتهم، كما يجب عليهم تطوير قدراتهم وتوفير السبل التي ستساعد أبنائهم على التفوق والنجاح في المستقبل".

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم

وأضاف المتحدث: "لا يتوقف النجاح والتفوق عند النتائج الدراسية فقط، بل يتعلق بامتلاك القدرات وتطويرها على أسس سليمة من التعلم والمعرفة، لذا يجب على الأهل دعم أبنائهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم وتوفير البيئة المناسبة لهم لتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم".

وفي الختام، قدم المتحدث شكره وامتنانه لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم وزملائه المعلمين على الجهود الكبيرة التي بذلوها خلال العام الدراسي، متمنيًا المزيد من النجاح والتفوق في المستقبل.

يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 عن طريق الدخول على الرابط التالي: اضغط هنــــا

أوائل الثانوية العامة 2023

أوائل الشعبة الأدبية:

سيف علاء الدين محمد صدقى إبراهيم من محافظة القاهرة

عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد أبو عاصى من محافظة القاهرة

عز الدين أحمد العوضى رزق من محافظة القاهرة

عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة

فايزة على محمد محمود من محافظة الجيزة

فرح محمد قدرى إبراهيم حسن من محافظة الإسكندرية

محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة

معاذ عبدالرحيم أحمد يونس من محافظة الجيزة

ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة

نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية

ـ وبالنسبة لأوائل الشعبة العلمية علوم وجاء الترتيب كالتالى:

أميمة محمود أحمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية

حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط

زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة

كريم محمود رمزى أحمد محمد خالد من محافظة المنيا

كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة

كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا

محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية

محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط

معاذ عاطف عبدالفتاح سلامة من محافظة بنى سويف

ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة

وبالنسبة لأوائل الشعبة العلمية رياضيات جاء الترتيب كالتالى:

إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط

أروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة

أسامة محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية

باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط

زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية

مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية

محمد أحمد رزق احمد اسماعيل من محافظة القاهرة

محمود أشرف السيد أبو حادى من محافظة الغربية

مرقس شنودة محارب راغب من محافظة القاهرة

مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد

وجاءت الطالبة هاجر محمد ابراهيم محمد على الأولى على مدارس المكفوفين من محافظة أسوان

كما جاءت الطالبة امل سيد محمد عبدالغفار محمد الأولى على شعبة العلوم فى الدمج التعليمى من محافظة الشرقية

وجاء الأول على شعبة الرياضيات الدمج التعليمى عبدالرحمن بيومي حسين احمد عبدالله من محافظة الشرقية

وجاء على عامر صلاح الدين محمد طاهر الأول على الشعبة الأدبية دمج تعليمى من محافظة القاهرة

وجاء عمر عبد الرحمن عبدالعزيز ابراهيم الأول على الشعبة العلمية علوم بمدارس STEM بمحافظة بنى سويف

بينما جاء أدهم محمود حسن فهمي الأول على الشعبة العلمية رياضيات بمدارس STEM محافظة الإسماعيلية

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023

تم نشر نتيجة الثانوية العامة 2023 على بوابة دوت الخليج الإلكترونية، والتي تتيح للطلاب وأولياء الأمور الحصول عليها بسهولة. وحصلت بوابة دوت الخليج لإلكترونية على حق نشر النتيجة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول على بوابة الفجر الإلكترونية والضغط على الرابط المخصص لنتيجة الثانوية العامة 2023.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

ويتطلب ذلك إدخال اسم الطالب أو الطالبة ورقم جلوسهم، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بالطالب أو ولي الأمر. بعد إدخال هذه البيانات، يتم النقر على "سجل الآن" للحصول على النتيجة. يجب الانتباه إلى أن هذه الخدمة مجانية على موقع دوت الخليج.