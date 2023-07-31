”رابط مباشر وسريع” الآن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 يوليو 2023 02:29 صباحاً - تؤكد مصادر داخل وزارة التعليم، وفقًا لتصريحات نشرتها جريدة "دوت الخليج"، أن نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة للإعلان، وتم استكمال وضع قائمة الطلاب الأوائل. وبانتظار تحديد موعد من قبل وزير التعليم الدكتور رضا حجازي لاعتماد النتيجة والإعلان عن تفاصيلها في المؤتمر الصحفي المقرر عقده في العاصمة الإدارية.

الآن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

"رابط مباشر" ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم السابع [ natega.youm7 ]، نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. سيطرت على محرك البحث «جوجل» اليوم، الأحد 30 يوليو 2023، في القاهرة وكافة المحافظات.. وتساءل طلاب وطالبات كذلك وأولياء الأمور الشهادة الثانوية العامة عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، ومعرفة رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الخاص بزارة التربية والتعليم، بعد المؤتمر الرسمي وإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة.

«دوت الخليج» تتابع أخبار الثانوية العامة لحظة بلحظة وتنشر آخر تصريحات القائمين على نتيجة الثانوية العامة وروابط ولينك نتيجة الثانوية العامة الرسمي على لمعرفة نتيجة الصف الثالث الثانوية 2023 في خطوات بسيطة بأسرع وقت ممكن عبر السطور التالية.

آخر أخبار الثانوية العامة 2023

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023

كشف مصدر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد طلاب أوائل الجمهورية في الثانوية العامة 2023 تجاوز الـ 30 طالبا وطالبة، هذا العام، مؤكدًا أن قوائم أوائل الثانوية العامة 2023 لم يحصل أي طالب على مجموع الـ100%.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

وأضاف المصدر أنه من المتوقع إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023، مساء اليوم الأحد، قائلا إن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم سوف يقوم بالاتصال بالأوائل لتهنئتهم بتفوقهم هاتفيًا، ودعوتهم لحضور المؤتمر الصحفي لتكريمهم المقرر عقده في العاصمة الإدارية الجديدة لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

كانت كنترولات تصحيح امتحانات شهادة الثانوية العامة، قامت بتسليم نتيجة الثانوية العامة إلى مكتب وزير التربية والتعليم، وأن الوزير قام بعرض النتيجة على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تمهيدا لاعتمادها رسميًا ثم وإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة وتهنئتهم في المؤتمر الرسمي المتوقع انعقاده عدًا الإثنين الموافق 31 يوليو 2023.، كما يتم أيضا عرض نتيجة الثانوية العامة على الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، لوضع نسبة الحد الأدنى لتنسيق الجامعات في المرحلة الأولى.

نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة 2023

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في آخر تصريحات له عن نسبة النجاح في مادة الرياضيات البحتة، مؤكدًا أنها تعدت نسبة 89%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة بنسبة 5.8% من عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحان المادة، كما أن نسبة النجاح في مادة الفلسفة والمنطق تجاوزت 91.9%.

كما أعلن وزير التربية والتعليم الأسبوع الماضي عن نسب النجاح مواد امتحانات طلاب وطالبات لثانوية العامة في شعبتي العملي بقسميها والأدبي، مادة اللغة العربية، النجاح بنسبة 90%، واللغة الأجنبية الأولى بنسبة 91 %، واللغة الأجنبية الثانية، نسبة نجاحها 91%، والفيزياء، بنسبة 91، والكيمياء بنسبة 88%، والرياضيات التطبيقية، بنسبة 88%، والجغرافيا، بنسبة 91%، والتاريخ، نسبة بنسبة 90.2%، والجيولوجيا بلغت نسبة 91%، وعلم النفس والاجتماع بنسبة نجاح بلغت 93.9%.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

أكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم أن الوزير يتابع الآن كافة تفاصيل إعلان النتيجة والإعداد لتنظيم المؤتمر الصحفي والكشف أسماء أوائل الثانوية العامة، مؤكدأ إنه جار في في الوقت الحالي إعداد قاعدة بيانات بالنتيجة الإلكترونية بكافة الدرجات والنسبة المئوية تمهيدًا لإعلان النتيجة إلكترونيًا على الرابط أو اللينك الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم بعد دقائق من اعتمادها رسميًا من وزير التربية والتعليم.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الآن برقم الجلوس

البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العام

الخطوة الأولى: الدخول على أحد الروابط الثلاثة التالية وتنفيذ الخطوات المطلوبة

1- موقع هنـــــــا وزارة التربية والتعليم.

2- رابط مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم.

- الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعلمي.

الخطوة الأخيرة: الضغط على كلمة «النتيجة النهائية» لتظهر كافة الدرجات بالنسبة المئوية.

الخطوة الثالثة: تدوين رقم جلوس طالب أو طالبة في الثانوية العامة، ثم الضغط على كلمة النتيجة.

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2023

شعبة علمي علوم المجموع 410 درجات يتم توزيعها: اللغة العربية 80 درجة، واللغة الأجنبية الأولى 50 درجة، واللغة الأجنبية الثانية 40، درجة، الكيمياء 60 درجة، الفيزياء 60 درجة، الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة، والأحياء 60 درجة.

شعبة علمي رياضة مجموع درجاتها 410 درجات توزع: اللغة العربية 80 درجة، واللغة الأجنبية الأولى 50 درجة، واللغة الأجنبية الثانية 40 درجة، الكيمياء 60 درجة، والفيزياء 60 درجة.

يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 عن طريق الدخول على الرابط التالي: اضغط هنــــا

و الجبر والهندسة الفراغية 30 درجة، والتفاضل والتكامل 30 درجة، وديناميكا 30 درجة واستاتيكا 30 درجة.

شعبة الأدبي مجموع درجاتها أيضا من 410 درجات وتوزيع كالاتي: اللغة العربية 80 درجة، واللغة الأجنبية الأولى 50 درجة، واللغة الأجنبية الثانية 40 درجة، وعلم النفس والاجتماع 60 درجة، والتاريخ 60 درجة، والجغرافيا 60 درجة، والفلسفة والمنطق 60 درجة.

للحصول على نتيجة الثانوية العامة يتم عبر 3 روابط، يتمكن الطالب والطالبة وكذلك أولياء الأمور معرفة النتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس والاسم بالخطوات.