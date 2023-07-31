الآن رابط مباشر وسريع نتيجة الثانوية العامة 2023 | برقم الجلوس والاسم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 يوليو 2023 02:29 صباحاً - الآن رابط مباشر وسريع للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 | بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الثانوية العامة 2023، اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023.

وكتب وزير التعليم علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أبنائي الطلاب والطالبات الأعزاء..أتوجه لكم بخالص التهنئة بمناسبة اعتماد نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣".

رسالة وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة بمناسبة اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

وتابع: رسالتي لأبنائي الطلاب..نتيجة الامتحانات هي بداية لمرحلة جديدة أتمنى من الله عز وجل أن يجعل لكم فيها مستقبلا مشرقا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم.. وأود أن أذكركم بأن النجاح فى الحياه العمليه ليس مرتبطا بالمجموع فى الثانوية العامة فاجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل.

يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 عن طريق الدخول على الرابط التالي: اضغط هنــــا

رابط مباشر وسريع للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023، يقدم موقع فيتو رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خدمة الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس بشكل مجاني دون دفع أي مصاريف إلكترونية.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

وأكدت مصادر بوزارة التعليم خلال تصريحات لـ فيتو، أن نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة للإعلان، وأنه تم الانتهاء من وضع قائمة الأوائل، وأنهم في انتظار تحديد موعد من الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم لاعتماد النتيجة وإعلان جميع التفاصيل الخاصة بالمؤتمر الذي سيتم عقده بالعاصمة الإدارية، لإعلان تفاصيل النتيجة.

امتحانات الصف الثالث الثانوي العام 2023

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها عبر موقعها الإلكتروني خاصة طلاب الصف الثالث الثانوي ننشر توزيع درجات المواد الأساسية في الثانوية العامة 2023 والمجموع الكلي وهي كالتالي:

توزيع درجات المواد الأساسية في الثانوية العامة 2023 والمجموع الكلي

اللغة العربية: 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى: 50 درجة

اللغة الأجنبية الثانية: 40 درجة

الفيزياء: 60 درجة

الكيمياء: 60 درجة

الأحياء: 60 درجة

الجيولوجيا: 60 درجة

التاريخ: 60 درجة

الجغرافيا: 60 درجة

الفلسفة والمنطق: 60 درجة

علم النفس والاجتماع: 60 درجة

الجبر والهندسة الفراغية: 30 درجة

التفاضل والتكامل: 30 درجة

استاتيكا: 30 درجة

الديناميكا:30 درجة

المجموع الكلي للدرجات:410 درجات

عدد الطلاب في امتحانات الثانوية العامة 2023

وأوضحت الوزارة أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبا وطالبة، من بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

رابط مباشر وسريع للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

كما يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالبا وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالبا وطالبة، بينما يؤدى 80 طالبا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل، بالإضافة إلى 34 طالبا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.

روابط سريعة تساعدك في الحصول على نتيجة الثانوية العامة

ويمكن ترقب ظهور رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الروابط التالية: