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وزير الرى يتابع سير العمل بمصلحة الميكانيكا و الكهرباء

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 يوليو 2023 09:29 صباحاً - - التوجيه بسرعة إعداد حصر مُفصَّل لإحتياجات المحطات إعتماداً على دراسات وأرصاد دقيقة للإحتياجات الفنية والبشرية

- الإعتماد بقدر الإمكان على المكونات المصنعة محلياً لتقليل الإستيراد وتوفير العملة الصعبة

- التوجه بإتخاذ اللازم لخفض إستهلاك الكهرباء بالمحطات ، وإعداد حصر بالمحطات التي تحتاج لتنفيذ إجراءات فنية لخفض إستهلاك الطاقة بها

- مراجعة ماكينات تنظيف شبك الأعشاب الواقعة أمام محطات الرفع والتأكد من فاعليتها ، للحفاظ على الوحدات وتشغيلها بكفاءة عالية

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة سير العمل بمصلحة الميكانيكا و الكهرباء ، ومناقشة إجراءات تحسين كفاءة تشغيل محطات الرفع وتوفير قطع الغيار اللازمة لها .

وإستعرض الدكتور سويلم خلال الإجتماع إحتياجات مصلحة الميكانيكا والكهرباء في مجال إنشاء محطات جديدة للوفاء بالإحتياجات المائية أو إحلال وتجديد بعض المحطات القائمة ، وتوفير المستلزمات وقطع الغيار اللازمة لصيانة وتأهيل المهمات الكهروميكانيكية لوحدات الطلمبات بمحطات الرفع ، وكذا أعمال التأهيل والعمرات الدورية للمهمات الكهروميكانيكية ، وتدبير العمالة الفنية اللازمة لتشغيل وصيانة المحطات وتدريبها لسد العجز الحالي في العنصر البشري .

و وجه الدكتور سويلم بسرعه الإنتهاء من إعداد حصر مُفصَّل لإحتياجات المحطات إعتماداً على دراسات وأرصاد دقيقة للاحتياجات الفنية والبشرية ، مع وضع أولويات لهذه الإحتياجات لتوفيرها من خلال خطة زمنية مرحلية ، مع الإعتماد بقدر الإمكان على المكونات المصنعة محلياً لتقليل الإستيراد وتوفير العملة الصعبة ، كما وجه سيادته بمراجعة ماكينات تنظيف شبك الأعشاب الواقعة أمام محطات الرفع والتأكد من فاعليتها ، للحفاظ على الوحدات من الأعطال الناتجة عن دخول المخلفات للطلمبات وتشغيل الوحدات بكفاءة عالية .

كما إستعرض الدكتور سويلم كمية المياه المرفوعة من محطات الرفع ، وإجمالي إستهلاك المحطات من الطاقة الكهربائية ، موجهاً بإتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض إستهلاك الكهرباء بالمحطات ، وإعداد حصر بالمحطات التي تحتاج لتنفيذ إجراءات فنية لخفض إستهلاك الطاقة بها من خلال رفع كفاءة الوحدات وتوفير ظروف التشغيل الملائمة ، وذلك ترشيداً للطاقة ولمراعاة البعد البيئي والعمل على تقليل الإنبعاثات المسببة للتغيرات المناخية .

الجدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا و الكهرباء تمثل ركيزة أساسية في أعمال رفع التصرفات المائية المطلوبة لخدمة شبكتي الري و الصرف ، والوفاء بالاحتياجات المائية لكافة الإستخدامات ، حيث تتولي المصلحة إدارة و تشغيل عدد ٦٠٠ محطة طلمبات على مستوى الجمهورية عبارة عن ( ٤٤٠ محطة طلمبات لخدمة شبكة الري – ١٠٥ محطة طلمبات لخدمة شبكة الصرف – (٥٥) محطة طلمبات خلط لإعادة إستخدام المياه ) .

تم عقد الاجتماع بحضور كل من السيد الدكتور/ أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، والسيد الأستاذ الدكتور/ مصطفى أبو زيد مدير معهد بحوث الميكانيكا ، والسيد المهندس/ عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الاقليمى ، والسيد المهندس/ طارق عبد الرؤوف خبير إدارة المياه بالجامعة الأمريكية .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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