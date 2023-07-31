وزير الرى يتابع سير العمل بمصلحة الميكانيكا و الكهرباء

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 يوليو 2023 09:29 صباحاً - - التوجيه بسرعة إعداد حصر مُفصَّل لإحتياجات المحطات إعتماداً على دراسات وأرصاد دقيقة للإحتياجات الفنية والبشرية

- الإعتماد بقدر الإمكان على المكونات المصنعة محلياً لتقليل الإستيراد وتوفير العملة الصعبة

- التوجه بإتخاذ اللازم لخفض إستهلاك الكهرباء بالمحطات ، وإعداد حصر بالمحطات التي تحتاج لتنفيذ إجراءات فنية لخفض إستهلاك الطاقة بها

- مراجعة ماكينات تنظيف شبك الأعشاب الواقعة أمام محطات الرفع والتأكد من فاعليتها ، للحفاظ على الوحدات وتشغيلها بكفاءة عالية

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة سير العمل بمصلحة الميكانيكا و الكهرباء ، ومناقشة إجراءات تحسين كفاءة تشغيل محطات الرفع وتوفير قطع الغيار اللازمة لها .

وإستعرض الدكتور سويلم خلال الإجتماع إحتياجات مصلحة الميكانيكا والكهرباء في مجال إنشاء محطات جديدة للوفاء بالإحتياجات المائية أو إحلال وتجديد بعض المحطات القائمة ، وتوفير المستلزمات وقطع الغيار اللازمة لصيانة وتأهيل المهمات الكهروميكانيكية لوحدات الطلمبات بمحطات الرفع ، وكذا أعمال التأهيل والعمرات الدورية للمهمات الكهروميكانيكية ، وتدبير العمالة الفنية اللازمة لتشغيل وصيانة المحطات وتدريبها لسد العجز الحالي في العنصر البشري .

و وجه الدكتور سويلم بسرعه الإنتهاء من إعداد حصر مُفصَّل لإحتياجات المحطات إعتماداً على دراسات وأرصاد دقيقة للاحتياجات الفنية والبشرية ، مع وضع أولويات لهذه الإحتياجات لتوفيرها من خلال خطة زمنية مرحلية ، مع الإعتماد بقدر الإمكان على المكونات المصنعة محلياً لتقليل الإستيراد وتوفير العملة الصعبة ، كما وجه سيادته بمراجعة ماكينات تنظيف شبك الأعشاب الواقعة أمام محطات الرفع والتأكد من فاعليتها ، للحفاظ على الوحدات من الأعطال الناتجة عن دخول المخلفات للطلمبات وتشغيل الوحدات بكفاءة عالية .

كما إستعرض الدكتور سويلم كمية المياه المرفوعة من محطات الرفع ، وإجمالي إستهلاك المحطات من الطاقة الكهربائية ، موجهاً بإتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض إستهلاك الكهرباء بالمحطات ، وإعداد حصر بالمحطات التي تحتاج لتنفيذ إجراءات فنية لخفض إستهلاك الطاقة بها من خلال رفع كفاءة الوحدات وتوفير ظروف التشغيل الملائمة ، وذلك ترشيداً للطاقة ولمراعاة البعد البيئي والعمل على تقليل الإنبعاثات المسببة للتغيرات المناخية .

الجدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا و الكهرباء تمثل ركيزة أساسية في أعمال رفع التصرفات المائية المطلوبة لخدمة شبكتي الري و الصرف ، والوفاء بالاحتياجات المائية لكافة الإستخدامات ، حيث تتولي المصلحة إدارة و تشغيل عدد ٦٠٠ محطة طلمبات على مستوى الجمهورية عبارة عن ( ٤٤٠ محطة طلمبات لخدمة شبكة الري – ١٠٥ محطة طلمبات لخدمة شبكة الصرف – (٥٥) محطة طلمبات خلط لإعادة إستخدام المياه ) .

تم عقد الاجتماع بحضور كل من السيد الدكتور/ أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، والسيد الأستاذ الدكتور/ مصطفى أبو زيد مدير معهد بحوث الميكانيكا ، والسيد المهندس/ عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الاقليمى ، والسيد المهندس/ طارق عبد الرؤوف خبير إدارة المياه بالجامعة الأمريكية .