مجلس إدارة الهيئة يعتمد تقرير الأداء الفني عن الخدمات الصحية للنصف الثاني...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 يوليو 2023 01:27 مساءً - مجلس إدارة الهيئة يعتمد الموقف المالي والحسابات الختامية والقوائم المالية للعام المالي 2023/2022 .. ويشيد باستقرار الأداء المالي ونمو عوائد الهيئة من السياحة العلاجية والمصادر الأخرى للنقد الأجنبي التي تخطت ما يعادل 32 مليون جنيه خلال تلك الفترة

مجلس إدارة الهيئة يوافق على دراسة حزمة جديدة من الحوافز للأطقم الطبية شريطة الإنتاجية وتحقيق المستهدفات

مجلس إدارة الهيئة يوافق على مخاطبة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية لضم العاملين الراغبين من الهيئة في الاستفادة من مزايا الصندوق

مجلس إدارة الهيئة يوافق على إطلاق اسم الصيدلي محمد البغدادي على مركز طب أسرة أرمنت الوابورات بالأقصر المتوفي أثناء تأديته مهامه الوظيفية

مجلس إدارة الهيئة يوافق من حيث المبدأ على توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية العالمية للأبحاث والدراسات GLSBOR التابعة للأمم المتحدة كأول ممثل للجمعية بمصر والشرق الأوسط .. والتعاون لتعزيز نظام الرعاية الصحية .. وأهمها بمجالات "تعزيز الحلول الرقمية" و"الرعاية الصحية لمرضى MS بالذكاء الاصطناعي" و"المشاركة بالمؤتمرات العلمية" و"تدريب مقدمي الخدمة"

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، على اعتماد تقرير الأداء الفني عن الخدمات الصحية للهيئة للنصف الثاني من العام المالي 2023/2022.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، رقم (62)، والذي انعقد برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات ووضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل باحترافية وجودة عالمية.

واطلع مجلس إدارة الهيئة، خلال الاجتماع، على تقرير الأداء الفني عن الخدمات الصحية للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل في الغترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2023، والتي تضمنت مؤشرات النمو المستدام، وتقديم الخدمات الصحية، واستكمال حزم الخدمات، والتميز الطبي التشغيلي، وتدريب وتأهيل العنصر البشري، وتحسين تجربة المرضى، والتحول الرقمي لدعم اتخاذ القرار، والمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات، وعقد الشراكات الاستراتيجية والإتفاقيات على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وثمَّن المجلس، جهود كتيبة العمل بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية لتحقيقهم مستهدفات تلك الفترة، والوصول لتقديمهم إلى أكثر من 24 مليون خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين بجودة عالمية.

واطلع مجلس إدارة الهيئة، على تقرير الأداء المالي للهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة، إلى جانب الإطلاع على المستهدفات المالية والتسويقية للخدمات، وموقف الاعتمادات المالية التي تم اعتمادها بالموازنة العامة للدولة لهيئة الرعاية الصحية للعام المالي 2024/2023.

ووافق المجلس، على اعتماد الموقف المالي والحسابات الختامية والقوائم المالية للعام المالي 2023/2022، كما أشاد باستقرار الأداء المالي ونمو عوائد الهيئة من السياحة العلاجية والمصادر الأخرى للنقد الأجنبي التى تخطت ما يعادل 32 مليون جنيه خلال تلك الفترة.

وناقش مجلس إدارة الهيئة، ضم العاملين الراغبين من أعضاء المهن الطبية بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية لعضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، حيث وافق المجلس على مخاطبة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية لضم العاملين الراغبين من الهيئة في الاستفادة من مزايا الصندوق، كما وافق على دراسة حزمة جديدة من الحوافز للأطقم الطبية شريطة الإنتاجية وتحقيق المستهدفات.

ووافق المجلس، على إطلاق اسم الصيدلي محمد البغدادي على مركز طب أسرة أرمنت الوابورات التابع للهيئة بمحافظة الأقصر، والمتوفي أثناء تأديته مهامه الوظيفية، وذلك تقديرًا لجهوده وقت العمل وتخليدًا لذكراه.

وناقش مجلس إدارة الهيئة، التعاون مع الجمعية العالميةGLOBAL Society of Bioiogicals and outcomes Research أحد مؤسسات الشراكة مع الأمم المتحدة في مجالات تعزيز نظام الرعاية الصحية، كأول ممثل للجمعية بمصر والشرق الأوسط، حيث وافق مجلس الإدارة من حيث المبدأ على إبرام بروتوكول للتعاون مع الجمعية العالمية GLSBOR، وأهمها بمجالات تعزيز الحلول الرقمية للرعاية الصحية، والرعاية الصحية لمرضى التصلب المتعدد MS بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى المشاركة بالمؤتمرات العلمية، وتدريب مقدمي الخدمة الصحية على أحدث نظم الرعاية الصحية العالمية.

تجدر الإشارة، إلى أن اجتماع مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية رقم (62)، ضم كلًا من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، والدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، والمستشار محمد فاروق موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة.

وشارك الاجتماع من جانب الهيئة، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للشئون المالية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، والدكتور أحمد عثمان، مستشار رئيس الهيئة للتدريب والتعليم الطبي المستمر ومساعد المدير التنفيذي لتطوير الخدمات العلاجية، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، والدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور أحمد زيدان، مستشار رئيس الهيئة لإدارة دورة الإيرادات والإستثمار، والدكتورة أسماء سلمان، مدير عام الإدارة العامة للتسويق وتنمية الأعمال.