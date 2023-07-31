الصحفيين: كابينة مصيفية للزملاء وأسرهم بشاطئ ستانلي بالإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 يوليو 2023 06:29 مساءً - أعلنت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة النشاط عن توافر كابينة مصيفية للزملاء وأسرهم بشاطىء ستانلي بمحافظة الإسكندرية بدءً من بعد غدًا الأربعاء الموافق ٢ أغسطس ٢٠٢٣ من الساعة ١٠ صباحا حتى ١٢ بعد منتصف الليل يوميا.

قالت النجار: قيمة الأشتراك ١٠٠ جنيه فى اليوم ومتاح للزميل وأسرته الحجز ليوم واحد أو يومين بحد أقصى و يتم دخول الشاطئ مجانا ،علما بأن الكابينة مساحتها ١.٥ ×١.٥ وتحتوى على شمسية و٦ كراسى و تستخدم فقط لوضع الأغراض وتغيير الملابس أثناء التواجد على الشاطئ وبها كهرباء لإستخدام غلاية المياه وشحن الهواتف.

وأضافت: الحجز بالدور الأول بالنقابة ويحتفظ الزميل بإيصال الدفع لتسليمه عند دخول الشاطئ.

كما أوضحت مقرر لجنة النشاط أنه يوجد ايضا كابينة أخرى بكافة المواصفات خاصة بالزملاء الصحفيين وأسرهم بالنقابة الفرعية بالإسكندرية وسوف تتم كل اجراءات الحجز لهم بمقر النقابة الفرعية.

وتهيب مقرر اللجنة بالزملاء الحفاظ على كافة متعلقات الكبائن دون خسائر.