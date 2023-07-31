أخبار مصرية

جدول مواعيد تخفيف الأحمال الكهربائية فى محافظة شمال سيناء

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/12
  • 2/12
  • 3/12
  • 4/12
  • 5/12
  • 6/12
  • 7/12
  • 8/12
  • 9/12
  • 10/12
  • 11/12
  • 12/12

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 يوليو 2023 06:30 مساءً - أعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء، فى محافظة شمال سيناء، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول. 

وسيتم نشر خطة تخفيف الأحمال فى كل محافظة تباعا، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية.

جدول مواعيد تخفيف الأحمال الكهربائية فى محافظة شمال سيناء (1)

جدول مواعيد تخفيف الأحمال الكهربائية فى محافظة شمال سيناء (1)


جدول مواعيد تخفيف الأحمال الكهربائية فى محافظة شمال سيناء (2)

جدول مواعيد تخفيف الأحمال الكهربائية فى محافظة شمال سيناء (2)

 

 

 

 

جدول مواعيد تخفيف الأحمال الكهربائية فى محافظة شمال سيناء (4)

جدول مواعيد تخفيف الأحمال الكهربائية فى محافظة شمال سيناء (4)


جدول مواعيد تخفيف الأحمال الكهربائية فى محافظة شمال سيناء (5)

جدول مواعيد تخفيف الأحمال الكهربائية فى محافظة شمال سيناء (5)


جدول مواعيد تخفيف الأحمال الكهربائية فى محافظة شمال سيناء (6)

جدول مواعيد تخفيف الأحمال الكهربائية فى محافظة شمال سيناء (6)


جدول مواعيد تخفيف الأحمال الكهربائية فى محافظة شمال سيناء (7)

جدول مواعيد تخفيف الأحمال الكهربائية فى محافظة شمال سيناء (7)


جدول مواعيد تخفيف الأحمال الكهربائية فى محافظة شمال سيناء (8)

جدول مواعيد تخفيف الأحمال الكهربائية فى محافظة شمال سيناء (8)


جدول مواعيد تخفيف الأحمال الكهربائية فى محافظة شمال سيناء (9)

جدول مواعيد تخفيف الأحمال الكهربائية فى محافظة شمال سيناء (9)


جدول مواعيد تخفيف الأحمال الكهربائية فى محافظة شمال سيناء (10)

جدول مواعيد تخفيف الأحمال الكهربائية فى محافظة شمال سيناء (10)


جدول مواعيد تخفيف الأحمال الكهربائية فى محافظة شمال سيناء (11)

جدول مواعيد تخفيف الأحمال الكهربائية فى محافظة شمال سيناء (11)


جدول مواعيد تخفيف الأحمال الكهربائية فى محافظة شمال سيناء (12)

جدول مواعيد تخفيف الأحمال الكهربائية فى محافظة شمال سيناء (12)


 
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا