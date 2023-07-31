جدول مواعيد تخفيف الأحمال الكهربائية فى محافظة شمال سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 يوليو 2023 06:30 مساءً - أعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء، فى محافظة شمال سيناء، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول.

وسيتم نشر خطة تخفيف الأحمال فى كل محافظة تباعا، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية.