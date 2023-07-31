الزوراء العراقي يعلن التعاقد مع حسام البدري رسميًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 يوليو 2023 06:30 مساءً - أعلن نادي الزوراء العراقي تعيين المدرب المصري حسام البدري المدير الفني لفريق الصفاقسي سابقاً على رأس القيادة الفنية للفريق.

ووفقاً للحساب الرسمي لنادي الزوراء العراقي على موقع "تويتر"، فإن حسام البدري سيصل العاصمة العراقية بغداد خلال الأيام القليلة القادمة مع طاقمه الفني المساعد.

وقدم حسام البدري استقالته من منصبه في فريق الصفاقسي التونسي بعد الخسارة من الشرطة العراقي في المباراة الافتتاحية لهم في البطولة العربية.

وأقيل مدرب الزوراء العراقي حيد عبد الأمير من منصبه عقب الخسارة القاسية التي مني بها في بطولة كأس العراق من الدور ثمن النهائي لحساب غريمه التقليدي نادي القوة الجوية بركلات الترجيح بعد ان انتهى الوقت الاصلي للمباراة بتعادل الفريقين بهدف واحد لكل منهما قبل يومين.

حسام البدري

أعلن نادي الصفاقسي التونسي، مساء الخميس، رحيل مدربه المصري حسام البدري، بعد أن تقدم الأخير باستقالته، بعد 4 أشهر فقط من توليه تدريب الفريق، فى أواخر شهر مارس الماضي.

وقال الصفاقسي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "تقدم المدرب حسام البدري بالشكر لهيئة النادي الرياضي الصفاقسي كما قام بتسليم استقالته من منصبه على رأس الإطار الفني للفريق الأول. وعلى إثر ذلك نتقدم للكابتن بجزيل الشكر على مجهوداته المبذولة منذ قدومه ونتمنى له التوفيق في قادم مسيرته المهنية".

وقاد حسام البدري، الفريق التونسي فى 17 مباراة بمختلف المسابقات، حقق الفوز فى 5 مباريات، تعادل فى 6 وخسر مثلهم.