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الأوقاف: مكافأة تشجيعية للمتميزين من العمال المتطوعين بالمديريات الإقليمية

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 يوليو 2023 08:25 مساءً - في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتكريم المتميزين الذين يؤدون عملهم بتفانٍ واجتهاد في خدمة بيوت الله عز وجل، وبناءً على تقارير المتابعة الميدانية الواردة من المديريات والإدارات المعنية، قرر الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف، تكريم المتميزين من العمال المتطوعين بالمديريات الإقليمية بمكافأة تشجيعية من الموارد الذاتية بالوزارة قدرها ستمائة جنيه لكل منهم، وعددهم (1023)؛ وذلك عن شهر يوليو 2023م.

يذكر أن الأوقاف أعلنت اليوم الإثنين إطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي شمال سيناء (رفح2 والشيخ زويد)، وجنوب سيناء (الطور)، يوم الجمعة القادمة : (17 محرم 1445هـ)، الموافق (4/8/2023م)، وتضم كل قافلة منهما عشرة علماء: خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "الحمد في القرآن والسنة ".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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