القابضة للكهرباء: تحذر من العبث في أكشاك الكهرباء

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 يوليو 2023 08:25 مساءً - أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه في بعض الأحيان يقوم البعض بالعبث في أكشاك الكهرباء وفتحها وتركها مفتوحة وقد يؤدي ذلك لانقطاع الكهرباء وتلف الممتلكات، موضحة أنه في حالة وجود كشك كهرباء مفتوح يجب تصويره وإرسال العنوان للتعامل فورًا وتجنب مخاطر الأكشاك المفتوحة.

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر إن أكشاك الكهرباء هي مصدر توزيع الكهرباء في المناطق والأحياء، لذا فهى تحتوى على تيار كهربائى قوى قد تصل خطورته للموت إذا تعرض أي شخص للمسه.

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر أعلنت أنه سيتم تطبيق برنامج لتخفيف الاحمال بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية سيتم البدء فى تطبيقه لبدء فصل التيار مع مراعاة أن يتم البدء فى الفصل بمدة زمنية 10دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار.

وناشدت الشركة القابضة لكهرباء مصر فى بيان لها اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، المواطنين عدم استخدام المصاعد خلال التوقيت الذى حددته شركات توزيع الكهرباء لفصل التيار حال الحاجة إليه والمقرر العمل بتوقيتات الفصل الجديدة اعتبارا من منتصف الليلة.

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه في حالة حدوث أعطال طارئة أثناء أو خلال اليوم بأي منطقة خارج خطة تخفيف الأحمال يتم إبلاغ وزارة الكهرباء عبر الأرقام الخاصة بكل شركة، كما تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بالاستمرار في توفير المستلزمات البترولية الخاصة بتشغيل محطات التوليد الكهربائية.

وفي ذات السياق أوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن لجنة الأزمات تضم في عضويتها ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية، لافتا إلى أن خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي تم إعدادها بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، تشمل 24 محافظة من محافظات الجمهورية، ويستثنى من هذه الخطة محافظات: مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وذلك نظرا لقلة معدلات الاستهلاك بتلك المحافظات للطاقة الكهربائية.

وأكد مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أكد إن الشركة القابضة تلقت جداول تخفيف أحمال الكهرباء ومواعيد انقطاع الكهرباء فى جميع المدن والأحياء والقرى بجميع أنحاء الجمهورية، من خلال شركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية.

وكان مجلس الوزراء المصري أعلن اليوم الاثنين عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء التي سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الثلاثاء، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر سوف تلجأ إلى المزيد من الإجراءات لترشيد الطاقة الكهربائية منها عمل موظفين بالمصالح الحكومية والمباني الخدمية من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع كما ستقام المباريات الرياضية في فترات النهار.

وأضاف سوف تعمل مصر بهذه الإجراءات التي أعلنت عنها في شهر أغسطس ولو استمرت درجات الحرارة مرتفعة في أسبوع أو اثنين من سبتمبر فسوف نستمر في إجراءاتنا وسنعلن ذلك في حينه.