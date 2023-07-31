وزير الصحة: توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية لتقديم خدمات حملة 100 يوم صحة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 يوليو 2023 09:29 مساءً - أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أهمية توسيع قاعدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى دعم المبادرات الصحية التى تقدمها الوزارة للمواطنين، وعلى رأسها حملة 100 يوم صحة، التى تستهدف تكثيف خدمات كافة المبادرات الصحية للمواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية، وخاصة النائية والحدودية، بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة والأولويات المجتمعية للتطوير الدائم والمستمر لتلك المبادرات تحت رعاية رئيس الجمهورية، سعيًا لتطوير النظام الصحى والارتقاء بالمؤشرات الصحية للمواطنين.

جاء ذلك خلال احتفاليه، اليوم الإثنين، للإعلان عن شراكة القطاع الخاص فى تقديم الخدمات الصحية من الكشف وتقديم العلاج للمواطنين بالمجان ضمن حملة 100 يوم صحة، بما يستهدف الارتقاء بالمؤشرات الصحية للمواطنين.

وأضاف الوزير خلال كلمته أن القطاع الخاص هو شريك أساسى لنجاح منظومة المبادرات الرئاسية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا تقديم كافة سبل الدعم لهم، مثنيًا خلال الكلمة على المجهودات التى تقدمها مستشفيات القطاع الخاص، لدعم مبادرة قوائم الانتظار من خلال علاج 1000 حالة بالمجان، لافتًا إلى أن الوزارة قدمت خدماتها العلاجية لأكثر من 2 مليون مواطن خلال آخر 4 سنوات بتكلفة تخطت الـ 15 مليار جنيهًا.

وأكد الوزير أن المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية أشادت بالنجاح الذى حققته المبادرات الرئاسية خلال الفترة الماضية، مما يحتم علينا الاستمرار والمُضى قدمًا نحو التوسع فى تلك المبادرات بما يضمن توسيع قاعدة الخدمات الصحية للمواطنين وتحقيق نسب متقدمة من الشفاء فى مختلف الأمراض.

وأعرب الوزير عن تطلعه لتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية وشراكة القطاع الخاص فى تقديم الخدمات العلاجية من خلال حملة 100 يوم صحة، والتى أثبتت نجاها خلال الـ 35 يوم الأولى لها، خاصةً فى مجال الكشف المبكر عن أمراض سرطان الثدى والعلاج منه حيث قدمت أكثر من 13 مليون خدمة صحية للمواطنين المنتفعين على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بدعم قوى من القيادة السياسية للتوسع وتقديم مختلف الخدمات الصحية للمواطنين بعدالة ومساواة فى مختلف ربوع الجمهورية، بما يضمن تحسين المؤشرات الصحية لهم.

أشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير أكد على أهمية منظومة مبادرات الصحة العامة التى دشنها فخامة رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام 2018، بداية من المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى، والذى تستعد مصر حاليًا للحصول على الاشهاد الدولى بخلو مصر من فيروس سى خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أن النجاح القوى الذى حققته مبادرات الصحة العامة خلال السنوات الماضية، كان أحد أسبابه سلسلة الشراكات المتميزة بين القطاعين الحكومى والخاص، مما ساهم فى رفع العبء عن كاهل المواطنين فى مختلف التحديات الصحية.

وأكد على العمل من خلال خطط وحلول استراتيجية ممنهجة بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يساهم فى خلق حراك قوى فى كافة المبادرات المعنية بتحسين مؤشرات الصحة العامة والوصول إلى المواطنين فى مختلف مناطق الجمهورية وأهمها المناطق النائية والحدودية وتوفير كافة الخدمات الصحية الصغرى والكبرى المتمثلة فى التشخيص والعلاج وإجراء العمليات الجراحية اللازمة للمواطنين مجانًا، مؤكدًا أن حملة 100 يوم صحة تعد نموذج يعظم الشراكة مع القطاع الخاص بما ينعكس ايجابيًا على الجهود التى تبذلها الوزارة.