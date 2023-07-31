الشباب السعودى يهزم الزمالك بهدف بالبطولة العربية ويتصدر مجموعته

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 يوليو 2023 09:30 مساءً - حقق فريق الشباب السعودى الفوز على الزمالك، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد مدينة الملك فهد بالطائف، فى إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة للبطولة العربية، وسجل بانيجا هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يعتلى الشباب السعودى ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، والزمالك فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، والنصر السعودى فى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، والاتحاد المنستيرى فى المركز الرابع بدون نقاط، ومن المنتظر أن يلتقى النصر والاتحاد المنستيرى فى لقاء الجولة الثانية فى العاشرة مساء اليوم.

انطلقت المباراة وسط حذر دفاعى من فريق الزمالك، ومحاولات للوصول لمرمى الشباب السعودي، فى الوقت الذى حاول فيه الفريق السعودي اختراق الدفاعات البيضاء الحصينة، وتلقى حمزة المثلوثى البطاقة الصفراء فى الدقيقة 9 من عمر المباراة.

واستمر استحواذ فريق الشباب السعودي على مجريات المباراة فى محاولات للوصول إلى مرمي محمد صبحى لتسجيل هدف التقدم، ويعتمد الفارس الأبيض على الهجمات المرتدة.

وشدت الدقيقة 30 اشتباك بين إيفر بانيجا وعمرو السيسى، وبعدها تلقى بانيجا البطاقة الصفراء ولاعب من البدلاء، كما منح البطاقة الصفراء لعمرو السيسى وزيزو.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الشباب السعودي سجل منها إيفر بانيجا هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة 43، وتلقى حسين الصبياني بطاقة صفراء، ومعه سيف الدين الجزيرى.

مع بداية الشوط الثانى أجرى أوسوريو المدير الفنى للزمالك ثلاث تغييرات دفعة واحدة نزول حسام عبد المجيد عمر وجابر وسيد نيمار بدلًا من الجزيري والسيسي والزناري.

ويسعى لاعبو الزمالك لتسجيل هدف التعادل أمام الشباب، إلا أن الفريق السعودي يجيد التأمين الدفاعي حتى الوقت الحالي، واستمر استحواذ ومحاولات الفارس الأبيض لتسجيل هدف التعادل مستمرة.

وفى الدقيقة 75 سدد أحمد زيزو كرة قوية ارتطمت فى العارضة لتمنع هدف تعادل الزمالك مع الشباب، وفى الدقيقة 86 سدد شيكابالا كرة يسارية على طريقته الخاصة مرت أعلى المرمى.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي.. حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حاتم سكر، خط الوسط: أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – عمرو السيسي، خط الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا" – سيف الدين الجزيري – أحمد سيد "زيزو".

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من، محمد عواد ومحمد نديم وعمر جابر وحسام عبد المجيد وأحمد زكي ومحمد أشرف "روقا" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وسيد عبد الله " نيمار" ومحمد حسام " بيسو" ومحمد طارق وعلي ياسر وناصر منسي.

وجاء تشكيل الشباب السعودي كالتالى: حراسة المرمى: كيم سيونج جيو، خط الدفاع: فواز الصقور - إياجو سانتوس - حسان تبمكتي - حسين الصبياني، خط الوسط: رياض شراحيلي - جوستافو كويلار - إيفر بانيجا، خط الهجوم: هتان باهبري - أحمد عبده - عبدالإله الشمري.