التعليم العالي تحدد موعد الإعلان عن تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 يوليو 2023 09:30 مساءً - قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن هناك 3 متغيرات أساسية لحسم موعد إعلان المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023، وتتمثل في «وصول الشهادة للطالب، وصول النتيجة لوزارة التعليم العالي، تحليل الوزارة وإعلان شرائح المرحلة الأولى».

وقال عادل عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن إجراءات تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة ستبدأ عقب استلام النتيجة وتسلم الطالب الشهادة الخاصة من المدرسة، معقبا: «الشهادة بها الرقم السري الذي يسمح للطالب الدخول على بوابة التنسيق وتسجيل رغباته».

وأضاف عادل عبدالغفار، مساء اليوم الاثنين، أنه يتم تحديد نسب القطاعات المختلفة بالجامعات بعدد الطلاب المقبولين لكل قطاع حسب رغبات الطلاب التي دونها على موقع التنسيق.

وتابع، أن رغبات الطلاب وترتيبها مرتبط بأعداد مطلوبة كل تخصص جامعي، موضحًا أن المجلس الأعلى للجامعات يحدد احتياجات الدولة في كل القطاعات.

وأوضح عادل عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أنه خلال الـ10 سنوات الماضية دولة ضخت استثمارات ضخمة في مجال التعليم، ولدينا جامعات ومعاهد على مستوى الجمهورية كافية لاستيعاب كل الطلاب.

ولفت عادل عبدالغفار، إلى أن تنسيق الثانوية العامة يختلف من عام إلى آخر، موضحًا أن مرحلة الثانوية بداية ليست النهاية للطلاب، مؤكدًا أن اختبارات الجامعات المصرية كاشفة لمستوى الطلاب خاصة كليات الطب.