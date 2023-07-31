الأهلى يُعلن ضم رضا سليم مهاجم الجيش الملكى حتى 2027

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 يوليو 2023 10:28 مساءً - أعلن النادي الأهلي عن انضمام رضا سليم، مهاجم الجيش الملكي المغربي، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة أربع سنوات قادمة.. ويحق إضافة سنة أخرى لمدة العقد إذا ما رغب النادي الأهلي في ذلك.. وشهدت الساعات الماضية إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب.

ووصل رضا سليم أمس من أجل الخضوع للكشف التوقيع وإتمام إجراءات انتقاله إلى القلعة الحمراء، ليكون ثانى صفقات الأهلى فى موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وأنهى مسئولو النادى الأهلى الإجراءات الخاصة بصفقة انضمام المغربى رضا سليم، لاعب الجيش الملكى المغربى، إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف الأهلى فى الموسم المقبل.

وكان إتمام الصفقة متوقفا على بعض التفاصيل الخاصة بالتعاقد، سواء راتب اللاعب أو طريقة سداد قيمة الصفقة التى تبلغ قيمتها 2 مليون و100 ألف دولار، قبل أن يتوصل كل الأطراف إلى اتفاق نهائي.

ومن المقرر أن يخضع رضا سليم للكشف الطبى صباح اليوم الإثنين فى أحد المستشفيات الخاصة، قبل أن يخضع اللاعب لجلسة تصوير من أجل تقديمه للجماهير الحمراء، ليكون الصفقة الثانية للأهلى بعد التعاقد مع إمام عاشور لاعب ميتيلاند الدنماركى السابق.