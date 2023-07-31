نادية مصطفى عن التبرع بعوائد مهرجان العلمين لصالح حياة كريمة: خطوة عظيمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 يوليو 2023 10:28 مساءً - كشفت الفنانة نادية مصطفى، عن سعادتها بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخصوص التبرع بعوائد مهرجان العلمين لصالح مبادرة حياة كريمة، قائلة خلال تصريحات لـ" صوت الأمة ": قرار عظيم وليس غريبًا على المتحدة للخدمات الإعلامية، وأنا من أوائل الناس الذى أؤكد تضامني مع القرار قلبًا وقالبًا".

وأضافت خلال تصريحاتها: "الفن دومًا له تأثير مثل السحر، وهو القوة الناعمة لأى دولة، والمتحدة بتلك الخطوة اتخذت قرارًا صائبًا استغلت فيه قوتنا الناعمة أفضل استغلال".

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن صافى عوائد مهرجان العلمين سيتم التبرع به لمبادرة حياة كريمة، وذلك بعدما أعلنت في بداية الموسم الصيفي انطلاق مهرجان العلمين في دورته الأولى و الذى يهدف للترويج للسياحة المصرية ووضع مدينة العلمين على خارطة السياحة المصرية والعالمية، وأيضًا زيادة فرص الاستثمار، وبالتالي توفير مزيد من فرص العمل وذلك من خلال استغلال قوة مصر الناعمة ممثلة في الثقافة والفن والرياضة.

وأكدت الشركة المتحدة أن هذا التبرع إيمانًا منها بالدور الذى تلعبه مبادرة حياة كريمة في توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا كما تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجًا.