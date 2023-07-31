إلهام شاهين: قرار المتحدة بالتبرع بعوائد مهرجان العلمين لمبادرة حياة كريمة رائع

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 يوليو 2023 11:25 مساءً - عبرت النجمة إلهام شاهين عن سعادتها بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخصوص التبرع بعوائد مهرجان العلمين لصالح مبادرة حياة كريمة، قائلة خلال تصريحاتها: الفن يساعد الناس دائما وقرار التبرع فكرة رائعة والجمهور اللي هيحضر هيشعر بأنه يشارك في الخير وأنه فاعل في فكرة التكافل الاجتماعي بيننا وبين بعض.

وأكدت أن المهرجانات الفنية هي داعمة للثقافة ولكنها أيضا تدعم السياحة وتروج للبلد.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن صافى عوائد مهرجان العلمين سيتم التبرع به لمبادرة حياة كريمة، وذلك بعدما أعلنت في بداية الموسم الصيفي انطلاق مهرجان العلمين في دورته الأولى والذى يهدف للترويج للسياحة المصرية ووضع مدينة العلمين على خارطة السياحة المصرية والعالمية، وأيضًا زيادة فرص الاستثمار، وبالتالي توفير مزيد من فرص العمل وذلك من خلال استغلال قوة مصر الناعمة ممثلة في الثقافة والفن والرياضة.

وأكدت الشركة المتحدة أن هذا التبرع إيمانًا منها بالدور الذى تلعبه مبادرة حياة كريمة في توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا كما تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجًا.