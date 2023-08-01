أول تعليق من المغربي رضا سليم بعد انضمامه إلى صفوف النادى الأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 12:30 صباحاً -

أعلن الجناح المغربي رضا سليم لأعب الجيش الملكي المغربي السابق والنادي الأهلي الحالي، شكره إلي جماهير فريق الجيش الملكي المغربي، متمنيا أن يتفهموا موقفه من الرحيل عن الفريق، وشكر أيضا رئيس النادي المغربي وكل من هم تحت إسم الجيش الملكي.

وخرج الأعب في فيديو بقميص نادي الجيش الملكي لأخر مرة قبل إنتقاله للمارد الأحمر، موجها كلامه للجماهير وكل المعنين بأمر الفريق المغربي، قبل أن يخرج في فيديو موجه لجماهير الأهلي لتقديم إنتقاله للقلعة الحمراء.

وقال رضا " وصلتني عدة عروض وطلبت من الإدارة الرحيل إلي الأهلي فهو فريق كبير ويمكنني من تحقيق حلمي باللعب لصالح منتخب المغرب، فهو حلم لأي لاعب مغربي ".

وكان سليم قد قال في فيديو تقديمه لجماهير النادي الأهلي " أقطع أنا رحلتي الخاصة من المغرب إلي القاهرة حالما بتحقيق مسيرة تاريخية مع أبو النوادي الذي ليس في المعمورة مثله، النادي الأهلي المصري نادي القرن في إفريقيا ".

وأعلن النادي الأهلي عن انضمام رضا سليم، مهاجم الجيش الملكي المغربي، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة أربع سنوات قادمة.. ويحق إضافة سنة أخرى لمدة العقد إذا ما رغب النادي الأهلي في ذلك.. وشهدت الساعات الماضية إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب. ووصل رضا سليم أمس من أجل الخضوع للكشف التوقيع، وإتمام إجراءات انتقاله إلى القلعة الحمراء، ليكون ثانى صفقات الأهلى فى موسم الانتقالات الصيفية الجارية. وأنهى مسئولو النادى الأهلى الإجراءات الخاصة بصفقة انضمام المغربى رضا سليم، لاعب الجيش الملكى المغربى، إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف الأهلى فى الموسم المقبل. وكان إتمام الصفقة متوقفا على بعض التفاصيل الخاصة بالتعاقد، سواء راتب اللاعب أو طريقة سداد قيمة الصفقة التى تبلغ قيمتها 2 مليون و100 ألف دولار، قبل أن يتوصل كل الأطراف إلى اتفاق نهائي.



