رونالدو يحرز هدف النصر الثاني بمرمى الاتحاد المنستيري بالدقيقة 74.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 12:30 صباحاً - سجل كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر السعودي الهدف الثاني في مرمى الاتحاد المنستيري التونسي بالدقيقة 74 لتصبح النتيجة تقدم العالمي 2-1 فى المباراة المقامة حالياً على ملعب استاد مدينة الملك فهد بالطائف في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

ويتصدر نادي الشباب ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط له بينما يتواجد الزمالك بالمركز الثاني بواقع 3 نقاط، والنصر ثالثاً برصيد نقطة فيما يتواجد الاتحاد المنستيري التونسي في قاع المجموعة بدون نقاط.

ويسعي كريستيانو رونالدو لقيادة النصر للفوز الأول بالبطولة العربية في مواجهة الاتحاد المنستيرى بعدد كبير من الأهداف لضمان خطف الصدارة قبل مواجهة الزمالك المرتقبة.

النصر كان قد تعادل سلبيًا في مباراته الأولى أمام الشباب، بينما سقط الاتحاد المنستيري في فخ الخسارة من الزمالك برباعية نظيفة.

وتذاع مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 حصريًا عبر قنوات SSC بعدما نجحت الشبكة السعودية في الحصول على حق إذاعة مباريات البطولة.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام – علي لاجامي – عبد الله مادو – أليكس تيليس.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – سيكو فوفانا – خالد الغنام.

الهجوم: عبد الرحمن غريب – كريستيانو رونالدو – أندرسون تاليسكا.