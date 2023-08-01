نقابة المهن الموسيقية تثمن قرار المتحدة بتوجيه عوائد مهرجان العلمين لـحياة كريمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 12:30 صباحاً - أشادت نقابة المهن الموسيقية بقيادة رئيسها مصطفى كامل بخطوة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تجاه مبادرة حياة كريمة، بعدما أعلنت عن التبرع بعوائد مهرجان العلمين لصالح المبادرة، حيث أعلنت خلال بيان رسمي أنها تثمن وتقدّر تلك الخطوة، وتعلن عن تضامنها الكامل مع كافة حفلات مهرجان العلمين.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن صافى عوائد مهرجان العلمين سيتم التبرع به لمبادرة حياة كريمة، وذلك بعدما أعلنت فى بداية الموسم الصيفى انطلاق مهرجان العلمين فى دورته الأولى والذى يهدف للترويج للسياحة المصرية ووضع مدينة العلمين على خارطة السياحة المصرية والعالمية، وأيضًا زيادة فرص الاستثمار، وبالتالى توفير مزيد من فرص العمل وذلك من خلال استغلال قوة مصر الناعمة ممثلة فى الثقافة والفن والرياضة.

وأكدت الشركة المتحدة أن هذا التبرع إيمانًا منها بالدور الذى تلعبه مبادرة حياة كريمة فى توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا كما تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الأكثر احتياجًا.