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رياض - احمد صلاح - أتاحت وزارة التربية والتعليم عبر موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات حسب الإسم تزامنا مع إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد الإنتهاء من عمليات التصحيح في مختلف الكنترولات بالجمهوريةحيث يمكن للطلاب الدخول لـ موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات حسب الإسم والحصول علي النتائج

وقامت الوزارة عبر موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات حسب الإسم في مختلف المراحل الدراسية المراد الإستعلام عنها من نتائج الشهادة الإبتدائية والإعدادية وأخيرا الثانوية العامة

نتائج الامتحانات حسب الإسم

ويمكنك إتباع الخطوات التالية للحصول علي النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات حسب الإسم

الدخول الي موقع وزارة التربية والتعليم عبر الرابط هنا

قم بإدخال الرقم القومي

اختار المرحلة الدراسية

اختيار الصف الدارسي المراد الإستعلام عنه

اختيار العام الدراسي

ثم قم بالضغط علي عرض النتيجة

ستظهر لك النتيجة فورا

نتائج الثانوية العامة

يأتي ذلك بعدما تمت إتاحت نتائج الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات حسب الإسم اليوم وطمئنة الطلاب علي مستقبلهم وبداية مرحلة جديدة في حياتهم

ويستعد الطلاب حاليا للتقديم في الجامعات وفق التنسيق حيث ستبدأ المرحلة الأولي من التقديمات علي ان يكتب الطالب الكليات التي يرغب في الإلتحاق بها وفق الشروط المنصوص عليها فمثلا هناك بعض الكليات التي يجب إجتياز إختبارات القدرات في كليات فنون تطبيقية وفنون جميلة وتربية فنية

وأما عن الثانوية العامة والتي ظهرت نتيجتها مساء أمس فإن جميع الأول كان من المدارس الحكومية كما أن نسبة النجاح أعلي من العام الماضي