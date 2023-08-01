انت الأن تتابع خبر التعليم العالي يوضح حقيقة إنخفاض تنسيق الثانوية العامة 2023 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينتظر طلاب الثانوية العامة ، تنسيق الثانوية العامة 2023، بعد ظهور النتيجة بشكل رسمي والإطمئنان علي إجتياز مرحلة صعبة في حياتهم الدراسية ، واستعدادا لخوض رحلة جديدة في المرحلة الجامعيةوحسب التوقعات الأولية لـ تنسيق الثانوية العامة 2023 فإنه سيكون مقارب لتنسيق العام الماضي في مختلف الكليات والجامعات حيث استقبلت كلية الهندسة العام الماضي بداية من مجموع 83 % بحد أدني أما الكليات الطبية فوصلت كلية صديلة جامعة الفيوم الي 369 درجة وهو الحد الأدني لدخول الكليات الطبية العام الماضي .

تنسيق الثانوية العامة 2023

وبسؤال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة التعليم العالي عن تنسيق الثانوية العامة 2023 فلم يؤكد أو ينفي التوقعات الأولية وأشار الي أن تنسيق الثانوية العامة 2023 لايعتمد على الشرائح الخاصمة بالمجاميع فقط وأن عامل إقبال الطلاب علي كلية معينة أو تخصص معين هو السبب في إرتفاعه أو إنخفاضة .

حيث يتوقف تنسيق الثانوية العامة 2023 علي زيادة الاقبال على قطاع معين وهو الطب علي سبيل المثال فإنه يرفع الحد الادنى للتنسيق ومازالت الوزارة تقوم بعمليات التنسيق قبل أن يتم طرحها علي الطلاب

تنسيق الثانوية العامة

ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل خاصة بـ تنسيق الثانوية العامة 2023 من قبل وزارة التعليم العالي

بالنسبة لمجاميع الشعبة الأدبي فإنه العام الماضي وقبل إعلان تنسيق الثانوية العامة 2023 فإن كلية اقتصاد وعلوم سياسية بالقاهرة إستقبلت الطلاب الحاصلين علي 86.34 % ، بينما دحل كلية الألن جامعة كفر الشيخ بمجموع 85.61 % وكلية الإعلام جامعة القاهرة في العام الماضي بـ 80.49 % وكلية أثار بمجموع 78.78%

وستشهد الأيام المقبلة إعلان وزارة التعليم العالي عن تنسيق الثانوية العامة 2023 حيث يتم تقسيم الطلاب علي ثلاث مراحل وفق مجموعهم الكلي