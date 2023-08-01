انت الأن تتابع خبر بوابة نتائج التعليم الأساسي بالرقم القومي.. استعلم عن النتائج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة التربية والتعليم الفني عن بوابة نتائج التعليم الأساسي، وهذا يكون من خلال الرقم القومي الذي يخص الطالب، ويتم بسهولة الإعلان عن النتائج بدون الذهاب للمدرسة، وتقدم بشكل مجاني أمام جميع الطلاب وأولياء أمورهم حالياً.

بوابة نتائج التعليم الأساسي بالرقم القومي

وقدمت وزارة التربية والتعليم بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023، ونتيجة نهاية السنة التعليمية 2023 بالرقم القومي لكل الطلبة في القاهرة من أول الصف الرابع الابتدائي، والخدمات التعليمية تقدم من هنا،، ويظهر عليها النتيجة بعد توثيقها رسمياً داخل الإدارات التعليمية أثناء الأيام المقبلة، وتقدمها أيضاً من خلال الخدمة الصوتية.

خطوات الاستعلام عن النتائج من خلال بوابة التعليم الأساسي

ويستطيع طلاب الصف الرابع الابتدائي أن يعرفوا النتيجة من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 بالرقم القومي، وتكون بشكل مباشر ورسمي بعد التدقيق وتجميع العلامات، ويكون باتباع ما يلي:

يدخل ولي الأمر إلى بوابة التعليم الأساسي.

اختار المرحلة الأساسية إلى أن يتم الاستعلام عن نتيجة النقل للتعليم الأساسي.

يقوم الشخص بوضع الرقم القومي الخاص بالطالب.

يختار المرحلة التعليمية الابتدائية.

يتم اختيار السنة الدراسية 2022/2023.

بعدها يختار أحد الفصول الدراسية آخر السنة.

يختار الطالب عرض النتيجة.

طريقة الاستعلام عن النتائج بالرقم القومي

يدخل الطالب أو ولي الأمر إلى بوابة التعليم الأساسي.

يقوم باختيار المرحلة الاستعلام عن نتيجة النقل للتدريس الأساسي.

وضع الرقم القومي الخاص بالطالب.

يقوم ولي الأمر باختيار المرحلة الدراسية الإعدادية.

اختيار مرحلة الصف الدراسي الأول الإعدادي.

وضع السنة الدراسية 2023.

وضع رقم الهاتف المحمول.

وسوف يقوم الموقع بإرسال كود فوري لك ليتم الدفع مقابل أن يحصل على النتيجة.

وأخيراً سوف تحصل عليها بشكل مستمر وسريع، حيث أنها من الأشياء الهامة حالياً.