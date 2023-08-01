سويلم يستعرض خطة الوزارة للتعامل مع موجات الحرارة المحتملة خلال شهر أغسطس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 10:27 صباحاً - الدكتور سويلم : أهمية الدور المجتمعى للمنتفعين في ترشيد المياه من خلال قيام المزارعين بالرى الليلى لأراضيهم خاصة خلال فترات الموجات الحارة

الدكتور سويلم يوجه بالآتى :

- الإستمرار فى رفع درجة الإستعداد بين كافة أجهزة الوزارة

- التواجد الدائم على الطبيعة لقيادات الوزارة ومسئولى الرى بالمحافظات لمتابعة حالة الترع والتعامل الفوري مع أي شكاوى للمزارعين

- المتابعة الدائمة لحالة الرى خلال أدوار العمالة للتأكد من وصول المياه وإتمام عملية الرى لكامل الزمام

- إطلاق التصرفات المائية القصوى طبقاً للسعة الإستيعابية لكل ترعة خلال فترات إرتفاع درجة الحرارة

- إستمرار أعمال تطهيرات الترع ، والتنسيق مع أجهزة الزراعة لتطهير المساقى الخصوصية

- تدعيم إدارتى توزيع المياه وصيانة المجارى المائية بالموارد البشرية والمعدات والأجهزة والسيارات

** العمل على تطهير ١١٧ مخر سيل بأطوال ٣١٨ كيلومتر إستعداداً لموسم السيول المقبل

** حصر معدات إدارة صيانة المجارى المائية والبدء الفوري في صيانتها ، والنظر في إعادة هيكلة إدارات الصيانات الوقائية ، والسعى لسد العجز في سائقى المعدات

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لإستعراض خطة الوزارة للتعامل مع موجات الحرارة المحتملة خلال شهر أغسطس الحالى والتي تتزامن مع فترة أقصى الإحتياجات الحالية .

و وجه الدكتور سويلم بالإستمرار فى رفع درجة الإستعداد بين كافة أجهزة الوزارة ، وقيام السادة قيادات الوزارة والسادة رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى ومديرى عموم الرى بالمحافظات بالتواجد الدائم على الطبيعة لمتابعة حالة الترع والتعامل الفوري مع أي شكاوى للمزارعين من نقص المياه ، مع المتابعة الدائمة لحالة الرى خلال أدوار العمالة للتأكد من وصول مياه الرى لكافة المزارعين وإتمام عملية الرى لكامل الزمام خلال دور العمالة .

كما وجه سيادته بأن يتم إطلاق التصرفات المائية القصوى طبقاً للسعة الإستيعابية لكل ترعة خلال فترات إرتفاع درجة الحرارة لضمان توفير الإحتياجات المائية للمزارعين .

وإستعرض الدكتور سويلم خلال الإجتماع موقف أعمال تطهيرات الترع بمختلف المحافظات ، مشدداً نحو إستمرار أعمال تطهيرات الترع ومتابعة حالة الترع التي سبق تطهيرها لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة بالترع بدون أي عوائق ، مع التنسيق الدائم مع أجهزة وزارة الزراعة للمرور على المساقى الخصوصية وإتخاذ اللازم نحو تطهيرها حال الحاجة لذلك لضمان وصول مياه الرى للأراضى الزراعية .

وأكد الدكتور سويلم على أهمية الدور المجتمعى للمنتفعين في ترشيد إستخدام المياه من خلال قيام المزارعين بالرى الليلى لأراضيهم الزراعية لتقليل البخر وترشيد الإستخدامات المائية خاصة خلال فترات الموجات الحارة .

و وجه سيادته بدراسة كافة الإحتياجات اللازمة لتدعيم الإدارة المركزية لتوزيع المياه والإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية سواء بالموارد البشرية أو المعدات والأجهزة والسيارات ، نظراً للدور الهام لهذه الإدارات في ضمان توزيع المياه بين مختلف المنتفعين بكفاءة وعدالة ومتابعة حالة المجارى المائية وضمان قدرتها على إمرار التصرفات المائية المطلوبة .

كما إستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع إجراءات تطهير مخرات السيول الجارية حالياً لعدد ١١٧ مخر سيل بأطوال إجمالية ٣١٨ كيلومتر لضمان تطهيرهم بشكل كامل إستعداداً لموسم السيول والأمطار الغزيرة المقبل .

كما إستعرض سيادته حصر لحالة المعدات المختلفة المستخدمة في تطهيرات الترع والتابعة للإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية ، حيث يشتمل الحصر على حالة المعدات وإحتياجاتها من الصيانة وقطع الغيار وتكلفة الإصلاح ، حيث وجه الدكتور سويلم بالبدء الفوري في صيانة المعدات للإستفادة منها في أعمال التطهيرات ، مع النظر في إعادة هيكلة إدارات الصيانات الوقائية التابعة للإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية لتفعيل مهامها في مجال أعمال تطهير الترع وصيانة المنشآت المائية ، والسعى لتوفير عدد من سائقى المعدات لسد العجز الحالي في السائقين ، والتنسيق بين مختلف جهات الوزارة لتبادل المعدات والعمالة الفنية المتخصصة فيما بينهم طبقاً للحاجة .