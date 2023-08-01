انت الأن تتابع خبر الحق احجز مكان.. منح دراسية مجانية 2023 مقدمة من وزارة التعليم العالي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد طلاب الثانوية العامة لاستقبال مرحلة حياتية جديدة لهم، ستكون نقطة البدء والمرحلة التمهيدية لحياتهم العملية، وذلك عند التحاقهم بالمرحلة الجامعية، لذا يحاول الكثير من الطلاب دخول الكليات التي يتمنونها، وإذا لم يحالفهم الحظ في تنسيق القبول، فأول ما يلجأون إليه هو البحث عن المنح الدراسية التي تقدم مجانيا، لذا نستعرض لكم خلال السطور القادمة أهم المنح الدراسية المتاحة لطلاب الثانوية العامة 2023.

منح دراسية مجانية من التعليم العالي

في سياق متصل يتوفر لدى الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة 2023، عدة منح دراسية تتمثل في:

ـ عدد 30 منحة دراسية حكومية كاملة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة للعام الجامعي 2023-2024.

– منح مقدمة للدولة من الدولة الروسية للعام الدراسي 2023-2024.

– ​المنح التنافسية التي تقدم من الصين للعام 2023-2024.

​- يقدم ​برنامج تمويل العلوم والابتكار منحا بالتعاون مع الجانب الفرنسي.

​- توفر فرص لمنح دراسية لطلاب المدارس الحكومية والتجريبية ومدارس STEM، وذلك فى إطار برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

بدء تنسيق القبول بالجامعات

من ناحية أخرى تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتنسيق القبول بالكليات، فمن المقرر يبدأ تنسيق المرحلة الأولى خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن يستمر لمدة 5 أيام.