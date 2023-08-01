انت الأن تتابع خبر اليوم أول أيام صرف معاشات أغسطس 2023 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينتظر الكثير من فئة أصحاب المعاشات صرف معاشات أغسطس 2023، وكانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قد أعلنت عن موعد صرف معاشات أغسطس 2023، خلال ساعات، وذلك بزيادة 15% التي تم صرفها في شهر أبريل الماضي لعام 2023.ويأتي يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023، هو الموعد الرسمي لصرف معاشات أغسطس 2023، وذلك بالزيادة التي من المقرر صرفها لأصحاب المعاشات، بحد أدنى 170 جنيهًا، و1635 جنيهًا كحد أقصى.

زيادة معاشات شهر أغسطس 2023

وتأتي زيادة معاشات أغسطس 2023، لأصحاب الشرائح المختلفة كالتالي:

1)تأتي زيادة الشريحة الأولى لتكون 1495 جنيها بدلا من 1300 جنيه.

2) تأتي زيادة الشريحة الثانية لتكون 2645 جنيها بدلا من 2300 جنيه.

3) تأتي زيادة الشريحة الثالثة لتكون 4025 جنيها بدلا من 3500 جنيه.

4) تأتي زيادة الشريحة الرابعة لتكون 4945 جنيها بدلا من 4300 جنيه.

5) تأتي زيادة الشريحة الخامسة لتكون 6095 جنيها بدلا من 5300 جنيه.

6) تأتي زيادة الشريحة السادسة لتكون 7475 جنيها بدلا من 6500 جنيه.

أماكن صرف معاشات شهر أغسطس 2023

ويمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشات شهر أغسطس 2023، من خلال الأماكن التالية:

ـ يمكن لصاحب المعاش صرف معاشات شهر أغسطس 2023 من منافذ فوري وكارت ميزة.

ـ يمكن لصاحب المعاش صرف معاشات شهر أغسطس 2023 من ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

ـ يمكن لصاحب المعاش صرف معاشات شهر أغسطس 2023 من منافذ البريد المصري.

ـ يمكن لصاحب المعاش صرف معاشات شهر أغسطس 2023 من البنوك والمحافظ الإلكترونية.

ـ يمكن لصاحب المعاش صرف معاشات شهر أغسطس 2023 عن طريق الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعي.