انت الأن تتابع خبر كل ما تريد معرفته عن مدارس ستيم STEM.. نظام الدراسة وشروط القبول والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعود مدارس ستيم للمتفوقين «STEM» من جديد لتثبت لنا مدى تفوق طلابها، حيث لم تخل قائمة الأوائل الثانوية العامة في أي عام من طلاب مدارس المتفوقين نظام «STEM»، هذا ما تحقق أيضا خلال العام الجاري، حيث حصل أدهم محمود حسن فهمي على المركز الأول على مستوى الجمهورية علمي رياضيات بمدارس ستيم في الإسماعيلية، إلى جانب هذا حصل الطالب عمر عبد الرحمن على المركز الأول على الثانوية العامة لمدارس steam بشعبة العلمي علوم.

معلومات عن مدارس ستيم «stem»وبدأت الدراسة في مدارس ستيم « STEM» عام 2011 ، وذلك في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ومدرسة المتفوقات فى القاهرة، وقد بلغ عدد المدارس 19 مدرسة موزعة على المحافظات التالية:

ـ الإسكندرية

ـ أسيوط

ـ الأقصر

ـ محافظة البحر الأحمر

ـ الإسماعيلية

ـ كفر الشيخ

ـ الدقهلية

ـ القليوبية

ـ قنا

ـ الشرقية

ـ بني سويف

ـ المنوفية

ـ سوهاج

ـ المنيا

ـ الفيوم، وذلك بحسب ما ذكرته وزارة التربية والتعليم.

تنسيق مدارس ستيم STEM

وتعمل مدارس ستيم STEM على إعداد خريجين قادرين على حل المشكلات، وتهدف إلى تحقيق التكامل بين منهج العلوم، والرياضيات، والهندسة، والتكنولوجيا، وأما عن تنسيق مدارس ستيم 2022، فيقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من التعليم الحكومي، أو الخاص، أو التجريبي، أو المدارس الدولية، إلى جاني اختبار القبول الذي يتكون من 4 محاور، وهي:

ـ رياضيات

ـ علوم

ـ لغة إنجليزية

ـ أسئلة مهارات ذهنية

شروط القبول بمدارس ستيم للمتفوقين

وتوجد عدة شروط يجب توافرها في الطالب، كي يلتحق بمدارس ستيم للمتفوقين، وهذه الشروط تتمثل فيما يلي:

1)يجب ألا يقل مجموع الطالب في امتحان إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عن 98% من المجموع الكلي للدرجات.

2) يجب أن يحصل الطالب على الدرجات النهائية في مادتين على الأقل من مواد:

ـ اللغة الإنجليزية.

ـ الرياضيات.

ـ العلوم.

3) يجب أن يجتاز الطالب الكشف الطبي بالتأمين الصحي في الإدارة التابع لها المدرسة.

4) يجب أن يجتاز الطالب اختبار التفكير الإبداعي النوعي في العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.

5) يجب على الطالب اجتياز الخاص باختبار مستوى الذكاء.

6) يجب على الطالب اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.