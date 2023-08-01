انت الأن تتابع خبر كارت الخدمات المتكاملة.. رابط الاستعلام وشروط الحصول على الخدمات المقدمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صرحت وزارة التضامن الاجتماعي عن كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لهذا العام 2023، كما أعلنت عن مجموعة من الشروط التي يتوجب أن تتوفر في الشخص المتقدم للحصول على الخدمات المقدمة، ونستعرض خلال السطور القادمة رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023، وشروط الحصول عليه.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023

ويمكنكم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023، عبر الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الضغط هنـــا.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023

ويمكنكم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023، عبر اتباع الخطوات التالية:

ـ قم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي، من هنـــا.

ـ قم بالنقر على خانة خدمات ذوي القدرات الخاصة.

ـ قم بالنقر على خانة «الاستعلام عن الطلب».

ـ ادخل رقم البطاقة الشخصية وهو المكون من 14 رقما.

ـ انقر على خانة «بحث».

ـ سيظهر لك نتيجة الاستعلام سواء بالقبول أو بالرفض.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

وأما عن شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، والتي يجب توافرها عندما تقوم بالتقديم على بطاقة كارت الخدمات، فتتمثل فيما يلي:

1)أن يكون المتقدم من الأشخاص المصابين بالشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

2) أن يكون المتقدم من الأشخاص المصابين من حالات فقد البصر التام.

3) أن يكون المتقدم من الأشخاص المصابين بحالات طيف التوحد.

4) التقديم يكون في حال إصابة الشخص تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

5) أن يكون المتقدم من الأشخاص المصابين بالقزامة.

6) أن يكون المتقدم من الأشخاص المصابين بحالات فقد السمع التام.

7) أن يكون المتقدم من الأشخاص المصابين بحالات البتر متعدد الأطراف.

8) أن يكون المتقدم من الأشخاص المصابين يصغر أو كبر حجم الرأس.

9) أن يكون المتقدم من الأشخاص المصابين بحالات ضمور العضلات.