تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2023.. فتح باب تسجيل الرغبات السبت المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 01:28 مساءً - أصدرت وزارة التعليم العالى بيانا حول تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات قالت فيه في البداية أبعث بخالص التهنئة لكل بناتي وأبنائي والأسر المصرية علي ما حققه الطلاب الناجحون في امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) لهذا العام 2023 من نجاح وتفوق ، والذين تم إعلان نتائجهم يوم الأحد الموافق 31/7/2023، وبهذه المناسبة فقد تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023وذلك وفقا للحد الأدنى التالي :-

وسجل الحد الادنى للشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أى بنسبة 88.29% فأكثر باجمالىً عدد الطلاب 22304، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أىً بنسبة 83.41% باجمالي عدد الطلاب 15013 وسجل الحد الادنى للشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أىًبنسبة 70.61% باجمالى عدد طلاب 74923ويبلغ اجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى من جميع الشعب 112240 طالبا.