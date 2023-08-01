محمود فوزي: الحوار الوطنى ساهم بالفعل فى خلق مساحات مشتركة بين الجميع

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 01:28 مساءً - قال المستشار محمود فوزى رئيس الامانة الفنية للحوار الوطنى فى مستهل كلمته بلحنة العدالة الاجتماعية أن الحوار الوطنى قد ساهم بالفعل فى خلق مساحات مشتركة بين الجميع وهذا قد رأيناه بأعيننا و بشكل علمى من خلال الجلسات الماضية وبالفعل حققنا بشكل كبيرالعنوان المستهدف من حوار الوطنى مضيفا أن نجاح الحوار الوطنى مسؤلية تقع عل عاتق الجميع.

وتابع فوزى نحن فى حاجة الى مقترحات عمليه من خلال أدوات و مقترحات تفعل العدالة والحماية الاجتماعية للجميع وفى حضرة الاقتصاديين لابد أن نسمع ونتعلم.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع الخامس للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، بدأت أولى جلساته الأحد الماضى ، بلجنتي النقابات والعمل الأهلي والمحليات.

وفي يوم الخميس الذى يليه، ستعقد جلستان لمناقشة تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي والتي ستناقش العنف الأسري- الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي، المدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.

وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول موضوع مستقبل الثقافة في مصر (سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية) والمدرجة على جدول أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية