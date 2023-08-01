وزير العمل يكرم وكيل الوزارة للشئون المالية لبلوغه سن التقاعد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 02:25 مساءً - شهد حسن شحاتة وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارة الجديدة، الحفل الذي أقامته الوزارة بحضور لفيف من قياداتها والعاملين بها، لتكريم محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية ، بمناسبة بلوغه سن التقاعد.

وأشاد الوزير خلال كلمته بالحفل ، بدور محمد إبراهيم وكيل الوزارة طوال مسيرته العملية والتي اتسمت بالعطاء المستمر لخدمة الوزارة وخدمة زملائه بالعمل ـ فضلاً عن إخلاصه و تفانيه في العمل.

ويذكر أنه تم تعيينه بالوزارة عام 1987، وتقلد عدة مناصب قيادية منها : ملحق عمالي بسفارة مصر بدولة الكويت من 1997 حتى 2003 ، و مدير عام الخدمات الإدارية في عام 2014 ، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية منذ عام 2018 .

وأهداه الوزير المصحف الشريف، ودرع الوزارة تقديراً لدوره الفعال خلال الفترة التي قضاها بالوزارة، وما قبلها بالمكتب العمالي بدولة الكويت ، كما أهدته اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة درع النقابة تقديرا لدوره في خدمة زملائه بالعمل طوال مسيرته العملية.