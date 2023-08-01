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وزير العمل يكرم وكيل الوزارة للشئون المالية لبلوغه سن التقاعد

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 02:25 مساءً - شهد حسن شحاتة وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارة الجديدة، الحفل الذي أقامته الوزارة بحضور لفيف من قياداتها والعاملين بها، لتكريم محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية ، بمناسبة بلوغه سن التقاعد.

وأشاد الوزير خلال كلمته بالحفل ، بدور محمد إبراهيم وكيل الوزارة طوال مسيرته العملية والتي اتسمت بالعطاء المستمر لخدمة الوزارة وخدمة زملائه بالعمل ـ فضلاً عن إخلاصه و تفانيه في العمل.

ويذكر أنه تم تعيينه بالوزارة عام 1987، وتقلد عدة مناصب قيادية منها : ملحق عمالي بسفارة مصر بدولة الكويت من 1997 حتى 2003 ، و مدير عام الخدمات الإدارية في عام 2014 ، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية منذ عام 2018 .

وأهداه الوزير المصحف الشريف، ودرع الوزارة تقديراً لدوره الفعال خلال الفترة التي قضاها بالوزارة، وما قبلها بالمكتب العمالي بدولة الكويت ، كما أهدته اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة درع النقابة تقديرا لدوره في خدمة زملائه بالعمل طوال مسيرته العملية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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