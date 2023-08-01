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الجبالي بالحوار الوطني: لابد من وضع سقف للدين والقروض

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 02:26 مساءً - قال دكتور عبد الفتاح الجبالي، المقرر المساعد للمحور الاقتصادي بالحوار انه لابد من وضع سقف للدين والقروض كذلك لابد من تعديل قانون المالية الجديد فيما يتعلق بسقف الدين. 

 

وأضاف خلال كلمته بجلسة الدين الوطني،  هناك مرونة في تحديد سقف الدين حيث نص القانون علي أن يعاد تقييم سقف الدين،  مشيرا إلى أنه أعد اقتراح متكامل لتحديد سقف الدين،  لافتا إلى أن القروض تأتي بهدف سد عجز.

 

وأشار إلى أن الدستور سمح للبرلمان بتعديل الموازنة بشرط الحافظ علي التوازنات المختلفة تطبيقا لفقه الاولويات لافتا الي أن البرلمان أنشأ بهدف الموازنة  مطالبا بضرورة مراجعة،  استراتيجية الحكومة حول الدين

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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