الحكومة تنفى إصدار قرار بتخفيف الأحمال الكهربائية عن الخدمات بمطار القاهرة الدولي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 03:29 مساءً - انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بتخفيف الأحمال الكهربائية عن الخدمات بمطار القاهرة الدولي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخفيف الأحمال الكهربائية عن أي من الخدمات بمطار القاهرة الدولي، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على انتظام عمل كافة الخدمات التي تلبي متطلبات العملاء ومقتضيات سير العمل بالمطارات المصرية، بشكل طبيعي على مدار اليوم، دون إيقافها أو تخفيض استهلاك الكهرباء خلال عملها، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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