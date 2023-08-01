محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 100%

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 03:30 مساءً - اعتمد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2022 بنسبة نجاح بلغت 100% من المتقدمين للامتحانات.

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء إن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية بلغ 1629طالبًا وطالبه حضر منهم 1417 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد الناجحين 1417 طالب وطالبة على مستوي المحافظة.

حضر اعتماد النتيجة كلًا من خالد أبو سلمه مدير التعليم الإعدادي، إيهاب الخليلي مدير إدارة التعليم الابتدائي، عادل يحي محمد، رئيس لجنة النظام والمراقبة.