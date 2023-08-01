عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: آن الأوان للخروج من النظام الاشتراكي ولدينا اقتصاد حر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 03:30 مساءً - أعربت فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى عن شكرها واحترامها لكلمة الدكتور جودة عبد الخالق عن الحماية الاجتماعية مضيفه ان كان لابد جودة ان تيجى الحماية الاجتماعية جانبا لأننا بصدى الحديث عن العدالة الاجتماعية وليس غير

وأضافت اننى استوقفنى الحديث عن الطبقية بالشكل التقليدى وان الاوان ان نخرج من هذا البوتقة الخروج من النظام التقليدى اى النظام الاشتراكى مؤكدة نحن لدينا الاقتصاد الحر .

وتابعت: انا مع دمج الأمانة بالتعليم الأساسى بالرغم من اننا لا نرغب فى أن نحمل الدولة على عاتقها مسؤليات أكثر من ذلك وعلينا أن نعيد التعليم الموحد فلابد من توافر المصروفات التى تعفى الطبقات الأكثر احتياجات ويجعل ان يتضافر المجتمع مع بعضه البعض

وعلقت على محور الاصلاح الزراعى مؤكدة انه تم عملنا طفرة هائلة إنما تتعلق بتطور الفلاح فقط لا غير بعيدا عن النظر الى كيفية استفادة الأراضى الزراعية كمان من خلال الاعتناء بها والحفاظ عليها من البوار والحد من الاعتداء على الأراضى الزراعية بشكل كبير.

وأوصت بضرورة التنمية المستدامةفى هءا الشأن وبالفعل قد تحدث الرئيس عن التعدى على الأراضى الزراعية

وأعربت عن شكرها لعضوة الدستور لأنها تحدثت عن احصائيات حديثة وأقرت بان نسبة البطالة اصبحت ٧% ولكن عليها أن تقوم بمقارنة بين نسب البطالة اليوم وفى الماضى لأننى ارى ان بالرغم من المعوقات فى مجالات العمل إلا ان نسب البطالة فى تناقص مستمر نتيجة الوقوف الدولة مع الشباب مؤكدة أن الدولة تبذل قصارى جهدها فى هذا الشأن ولابد من تعظيم ماتنجزه الدولة على أرض الواقع .

وأختتمت: نحن فى حاجة الى أفكار ورؤى نقدمها من خلال الحوار ورجاء أن نتحدث فى مضمار العدالة الاجتماعية التى أكفلها الدستور لنا .